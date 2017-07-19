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На юге Кыргызстана предотвратили теракт

19 июля 2017, 13:48

Задержанный участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий, в Карасуйском районе Ошской области на стадии подготовки к совершению террористического акта задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин КР М.Б., 1980 года рождения, сообщает КирТАГ со ссылкой на ГКНБ КР.

Установлено, что задержанный М.Б. участвовал в вооруженном конфликте в сирийско-иракской зоне, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и планировал совершить на территории республики террористический акт.

В ходе обыска по месту жительства М.Б. обнаружено и процессуально изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами весом 8 кг, компоненты для СВУ (аммиачная селитра и алюминиевая пудра), различные электронные носители информации, содержащие материалы экстремистского характера

Обнаруженное СВУ саперами ГКНБ обезврежено на месте.

В настоящее время следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 241 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение огнестрельного оружия, взрывных устрой и взрывчатых веществ») и 28-226 («Приготовление к терроризму») УК Кыргызской Республики.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

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