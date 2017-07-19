Mercedes-Benz отзовёт свыше трёх миллионов дизельных автомобилей

Немецкий автогигант Daimler официально сообщает о начале сервисной кампании в Европе, под действие которой попадает свыше трёх миллионов автомобилей Mercedes-Benz, оснащённых дизельными силовыми агрегатами.

Как сообщается в пресс-релизе бренда, причиной столь масштабного отзыва автомобилей премиальной марки «является улучшение показателей по выхлопам двигателей, работающих на "тяжёлом" топливе.





Представители немецкого концерна рассказали о том, что был разработан комплексный план для преобразования дизельных силовых агрегатов. Дитер Цетше, человек, занимающий руководящий пост компании, отметил, что "обсуждение проблемы дизельных двигателей вызывает беспокойство клиентов".





Именно по этой причине руководство автогиганта решило предпринять меры, которые успокоят владельцев автомобилей Mercedes-Benz, а также укрепят их доверие к дизельным технологиям.









Сообщается, что общая сумма, которую немецкий производитель планирует затратить на сервисную кампанию, составит не менее 220 миллионов евро (около 15 миллиардов рублей). Согласно официальным данным, сервисная акция должна стартовать в ближайшие недели.

Стоит также напомнить, что совсем недавно стало известно, что немецкий концерн Daimler подозревается в реализации миллиона дизельных транспортных средств с некорректными выбросами. В частности, речь идёт об автомобилях, которые оснащены дизельными силовыми установками OM 642 и OM 651, и реализовывались в США и Европе. Под "подозрение" попали машины, реализация которых осуществлялась с 2008 по 2016 год.



