Маленькая девочка едва не упала с девятого этажа в Астане

Это один из случаев, когда дети были благополучно спасены спасателями, но существуют и факты с трагическим исходом.

Спасатели предотвратили падение ребенка с 9 этажа , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ столичного департамента по ЧС.





С наступлением летней поры дети часто остаются без присмотра взрослых. В этот период увеличивается вероятность пожаров и несчастных случаев. Статистика показывает, что в Астане уже с начала года пострадало 8 детей, госпитализировано – 5, погибло – 3 и спасен 1 ребенок от падения с окон. В основном все случаи - это дети, оставшиеся без присмотра родителей.





18 июля в 20:04 на пульт «112» поступила информация о том, что по адресу ул. Сейфуллина, 41 из открытого окна перевешивается маленькая девочка. По прибытию спасательных подразделений Комитета по ЧС было установлено, что на 9 этаже четырнадцатиэтажного жилого комплекса «Верный» в открытом окне на подоконнике запертой квартиры стоит ребенок.





Центральным аэромобильным оперативно-спасательным отрядом посредством альпинистского снаряжения была организована перильная веревка и страховка для спуска спасателя. Спасатель, спустившись в квартиру, успокоил девочку 2010 г.р., оставшуюся дома без присмотра взрослых. До прибытия родителей спасатели находились в квартире с ребенком.





Всего в спасательной операции были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Астаны.





Это один из случаев, когда дети были благополучно спасены спасателями, но существуют и факты с трагическим исходом.





Уважаемые родители! Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних без присмотра! Только так мы сможем уберечь жизни своих самых маленьких, беззащитных и дорогих вам людей.



