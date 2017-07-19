Сколько придется заплатить за «красивые» госномера авто - ДГД

Расширен перечень номерных знаков автомобилей, за выдачу которых предусмотрен повышенный размер государственной пошлины, сообщает ДГД по Алматинской области, передает Zakon.kz.

Согласно поправкам в закон по вопросам дорожного движения, увеличился размер государственной пошлины за выдачу государственного номерного знака транспортных средств на так называемые «блатные» номера.

К ранее принятым номерам повышенного спроса 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 и 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 добавили новые номерные знаки, и знаки с одинаковыми буквами на номерном знаке.

Так, сумма государственной пошлины за выдачу государственных регистрационных номерных знаков с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль составила - 5 700% от МРП (129 333 тенге). Столько же придется заплатить за номера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. За выдачу этих же номерных знаков, но уже с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль размер госпошлины уже составит - 11 400% (258 666 тенге).

За выдачу государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль - 19 400% (440 186 тенге).