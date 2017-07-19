Камеральный контроль: с какой целью он проводится

ДГД по Костанайской области напоминает, что статьей 585 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) установлено:

Камеральный контроль - контроль, осуществляемый налоговыми органами на основе изучения и анализа представленной налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

Камеральный контроль является составной частью системы управления рисками.

Цель камерального контроля - предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, путем постановки на регистрационный учет в налоговых органах и (или) представления налоговой отчетности в соответствии со статьей 587 Налогового кодекса и (или) уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Статья 586 Налогового кодекса предусматривает следующие сроки проведения камерального контроля:

Камеральный контроль проводится путем сопоставления следующих данных, имеющихся в налоговых органах:

- налоговой отчетности;

- сведений иных государственных органов об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением;

- сведений, полученных из различных источников информации, по деятельности налогоплательщика.

Камеральный контроль проводится за соответствующий налоговый период после истечения срока представления налоговой отчетности за такой период, установленного Налоговым кодексом.

Камеральный контроль осуществляется в течение срока исковой давности с учетом положений, установленных статьей 46 Налогового кодекса.

Статьей 587 Налогового кодекса предусмотрено, что в случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются:

по нарушениям с высокой степенью риска уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений;

по нарушениям со средней степенью риска извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений.

Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок, установленный подпунктом 7) пункта 2 статьи 607 Налогового кодекса, для сведения и не является обязательным для исполнения.

Форма извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, устанавливается уполномоченным органом.

Положения настоящего пункта не распространяются на нарушения с незначительной степенью риска, выявленные по результатам камерального контроля.

Исполнение уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, осуществляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается представление налогоплательщиком (налоговым агентом) одного из следующих документов:

1) налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся выявленные нарушения;

2) пояснения по выявленным нарушениям, соответствующего требованиям, установленным настоящей статьей;

3) жалобы на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению такого уведомления.

В случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик (налоговый агент) представляет в налоговые органы налоговую отчетность за период, к которому относятся выявленные нарушения.

В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями налогоплательщик (налоговый агент) представляет один из следующих документов:

1) пояснение по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе - в налоговый орган, направивший уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

2) жалобу на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, - в вышестоящий налоговый орган.

Пояснение должно содержать:

1) дату подписания пояснения налогоплательщиком (налоговым агентом);

2) фамилию, имя и отчество (при его наличии) либо полное наименование лица, представляющего пояснение, его место жительства (место нахождения);

3) идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента);

4) наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

5) обстоятельства, являющиеся основанием для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями;

6) перечень прилагаемых документов.

В случае если в качестве основания для несогласия лица, представляющего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями указываются подтверждающие документы, то копии таких документов, кроме налоговой отчетности, прилагаются к пояснению.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в соответствии со статьей 611 Налогового кодекса.

По результатам камерального контроля, проводимого в соответствии с пунктом 6 статьи 37-1 и пунктом 7 статьи 43 Налогового кодекса, налоговый орган составляет заключение по форме, установленной уполномоченным органом.

При этом датой завершения камерального контроля является дата составления заключения, указанного в настоящем пункте.