Приоритеты в работе АДГСПК РК определили в Астане
19 июля 2017, 14:11
Так, в рамках формирования профессионального государственного аппарата поручено обеспечить неукоснительное соблюдение принципа меритократии, искоренить факты протекционизма и кумовства.
На заседании коллегии АДГСПК РК председатель Агентства Кайрат Кожамжаров назвал стратегические задачи, поставленные Президентом страны в Плане Нации «100 конкретных шагов» и ежегодном Послании народу Казахстана, а также определил основные приоритеты в работе ведомства, сообщает Zakon.kz.
В работе коллегии приняли участие руководство и работники Агентства, Академии государственного управления, Национального центра по управлению персоналом и Национального Бюро.
Так, в рамках формирования профессионального государственного аппарата поручено обеспечить неукоснительное соблюдение принципа меритократии, искоренить факты протекционизма и кумовства.
«Как отметил Глава государства, каждый должен ощутить, что на государственную службу можно поступить «без блата»», - сказал глава агентства.
Он отметил, что при дальнейшем продвижении следует обеспечить карьерный рост служащих с учетом их опыта и знаний и только на конкурсной основе.
Ключевой задачей определено внедрение новой системы оплаты труда по результатам.
Поручено в рамках её подготовки учесть все аспекты деятельности, влияющие на достижение показателей эффективности с целью обеспечения достойной оплаты труда служащих, особенно, на региональном уровне.
Планируется, что в следующем году пройдёт пилотное апробирование новой системы.
Также сделан акцент на дальнейшей минимизации «командных перемещений».
По словам Кожамжарова, уже сейчас они сокращены в 18 раз. Поручено принять дополнительный комплекс мер по их исключению.
Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность конкурсных процедур.
Для этого регионам поручено довести до общественности о возможности их участия во всех конкурсах в качестве независимых наблюдателей.
Повысить качество оказания государственных услуг, построив клиентоориентированную модель.
Принять меры по оптимизации и автоматизации услуг, оказываемых государственными органами.
Также продолжить практику формирования антикоррупционной культуры граждан.
Это, особенно, актуально в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Еще одной задачей определены защита и восстановление прав государственных служащих.
В этом контексте поручено, активизировать деятельность уполномоченных по этике и обеспечить объективное рассмотрение материалов Советами по этике.
Как подчеркнул, К. Кожаржаров, в этой работе важное значение имеет информирование населения о принимаемых государством мерах, нацеленных во благо и во имя служения народу.
Результатом должно стать повышение уровня доверия населения к государственному аппарату.
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