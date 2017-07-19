Минздрав устраняет барьеры для участия частных субъектов здравоохранения в оказании услуг ГОБМП

В целях снижения барьеров для участия частных субъектов здравоохранения в оказании услуг гарантированного объема бесплатных медицинских услуг (ГОБМП) Министерством здравоохранения РК разработаны новые Правила выбора поставщика услуг по оказанию ГОБМП, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 июля 2017 года №397 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан за №15319).

В данном нормативном правовом документе сокращен перечень документов при подаче заявки для участия в процедуре выбора поставщика услуг ГОБМП путем исключения из перечня гарантийных обязательств и лицензий, полученных в соответствии с законодательством РК о разрешениях и уведомлениях.

Исключен этап выбора потенциального субподрядчика услуг ГОБМП и отменен единый реестр потенциальных субподрядчиков. Эти поправки приняты для расширения прав и полномочий поставщиков медицинских услуг.

Следует отметить, что понятие «субподрядчик» сохраняется, и включены определенные требования к взаимоотношениям между поставщиком и субподрядчиком в части ответственности и возмещения затрат субподрядчика.

Также оптимизированы требования в части участия потенциальных поставщиков первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в кампании по прикреплению граждан к организациям ПМСП.

Введено обязательное условие включения в состав комиссии по выбору поставщика услуг ГОБМП представителей общественных организаций.