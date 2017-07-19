Песня Despacito установила рекорд по прослушиваниям

Песня стала также рекордсменом по достижению 2 миллиардов просмотров на Youtube, достигнув этого показателя всего за 154 дня.

Песня Despacito, записанная пуэрториканским музыкантом Луисом Фонси и вокалиста Дэдди Янки, достигла цифры в 4,6 млрд. прослушиваний, став самой скачиваемой песней в мире. Об этом сообщила компания "Universal Music Latin Entertainment", на которой была выпущена композиция , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на "Интерфакс".





Число прослушиваний включает данные с различных платформ, включая в первую очередь портал YouTube, а также информацию о скачивании обновленных версий песни.





Композиция "Despacito", что по испански означает "медленно", была выпущена в январе 2017 года и довольно быстро заняла верхние позиции хит-парадов в странах Латинской Америки.





Песня стала также рекордсменом по достижению 2 миллиардов просмотров на Youtube, достигнув этого показателя всего за 154 дня.





Предыдущий рекорд в количестве 4.38 миллиардов прослушиваний принадлежал песне Джастина Бибера, Sorry, сообщает Billboard























