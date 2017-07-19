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В Алматы загорелся 8-этажный дом

19 июля 2017, 14:14

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы произошел пожар в 8-этажном доме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как выяснилось, данный дом примыкает к тому жилому зданию, которое загорелось после взрыва бензовоза в 2014 году.


Сообщение о горении квартиры в доме, расположенном по ул.Кабанбай батыра, 138, поступило на пульт 101 ДЧС в 13:25 часов. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33 часов.

"Обстановка к моменту прибытия пожарных была следующая: горели балконы открытым пламенем с фасадной части с 6-го по 8-й этаж. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарные, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания, проверили этажи на наличие людей. Одновременно производилась эвакуация. Принятыми мерами пожар локализован в 13:58 часов и ликвидирован в 14:08 часов", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Всего было эвакуировано 50 человек. Как выяснилось, горели три балкона и обшивка фасадной части 8-этажного дома.

Площадь пожара составила 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет.


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