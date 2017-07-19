В Алматы загорелся 8-этажный дом

В Алматы произошел пожар в 8-этажном д оме , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





Как выяснилось, данный дом примыкает к тому жилому зданию, которое загорелось после взрыва бензовоза в 2014 году.









Сообщение о горении квартиры в доме, расположенном по ул.Кабанбай батыра, 138, поступило на пульт 101 ДЧС в 13:25 часов. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 13:33 часов.





" Обстановка к моменту прибытия пожарных была следующая: горели балконы открытым пламенем с фасадной части с 6-го по 8-й этаж. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Пожарные, используя аппараты на сжатом воздухе для защиты дыхания, проверили этажи на наличие людей. Одновременно производилась эвакуация. Принятыми мерами пожар локализован в 13:58 часов и ликвидирован в 14:08 часов ", - сообщили в пресс-службе ДЧС.





Всего было эвакуировано 50 человек. Как выяснилось, горели три балкона и обшивка фасадной части 8-этажного дома.



Площадь пожара составила 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет.



