В АДГСПК состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы в первом полугодии 2017 года
Состоялось заседание Коллегии Агентства, на котором Председатель Агентства К. Кожамжаров озвучил стратегические задачи, поставленные Президентом страны в Плане Нации «100 конкретных шагов» и ежегодном Послании народу Казахстана.
Ключевыми вопросами повестки дня стали формирование профессионального государственного аппарата, повышение качества оказания государственных услуг и превенция коррупции.
Открывая заседание, К. Кожамжаров подчеркнул особую значимость качественной и своевременной реализации первого направления институциональных реформ и определил основные приоритеты.
Первое. В рамках формирования профессионального государственного аппарата поручено:
- обеспечить неукоснительное соблюдение принципа меритократии, искоренить факты протекционизма и кумовства.
Как отметил Глава государства, каждый должен ощутить, что на государственную службу можно поступить «без блата».
При дальнейшем продвижении следует обеспечить карьерный рост служащих с учетом их опыта и знаний и только на конкурсной основе.
Второе. Ключевой задачей определено внедрение новой системы оплаты труда по результатам.
Поручено в рамках её подготовки учесть все аспекты деятельности, влияющие на достижение показателей эффективности с целью обеспечения достойной оплаты труда служащих, особенно, на региональном уровне.
Планируется, что в следующем году пройдёт пилотное апробирование новой системы.
Третье. Дальнейшая минимизация «командных перемещений».
Уже сейчас они сокращены в 18 раз. Поручено принять дополнительный комплекс мер по их исключению.
Четвертое. Обеспечение прозрачности конкурсных процедур.
Для этого регионам поручено довести до общественности о возможности их участия во всех конкурсах в качестве независимых наблюдателей.
Пятое. Повысить качество оказания государственных услуг, построив клиентоориентированную модель.
Принять меры по оптимизации и автоматизации услуг, оказываемых государственными органами.
Шестое. Продолжить практику формирования антикоррупционной культуры граждан.
Это, особенно, актуально в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Седьмое. Определить ключевой задачей - защиту и восстановление прав государственных служащих.
В этом контексте поручено, активизировать деятельность уполномоченных по этике и обеспечить объективное рассмотрение материалов Советами по этике.
Как подчеркнул, К. Кожаржаров, в этой работе важное значение имеет информирование населения о принимаемых государством мерах, нацеленных во благо и во имя служения народу.
Результатом должно стать повышение уровня доверия населения к государственному аппарату.
В работе Коллегии приняли участие руководство и работники Агентства, Академии государственного управления, Национального центра по управлению персоналом и Национального Бюро.
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