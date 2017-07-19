В АДГСПК состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы в первом полугодии 2017 года

Состоялось заседание Коллегии Агентства, на котором Председатель Агентства К. Кожамжаров озвучил стратегические задачи, поставленные Президентом страны в Плане Нации «100 конкретных шагов» и ежегодном Послании народу Казахстана.

Ключевыми вопросами повестки дня стали формирование профессионального государственного аппарата, повышение качества оказания государственных услуг и превенция коррупции.

Открывая заседание, К. Кожамжаров подчеркнул особую значимость качественной и своевременной реализации первого направления институциональных реформ и определил основные приоритеты.

Первое. В рамках формирования профессионального государственного аппарата поручено:

- обеспечить неукоснительное соблюдение принципа меритократии, искоренить факты протекционизма и кумовства.

Как отметил Глава государства, каждый должен ощутить, что на государственную службу можно поступить «без блата».

При дальнейшем продвижении следует обеспечить карьерный рост служащих с учетом их опыта и знаний и только на конкурсной основе.

Второе. Ключевой задачей определено внедрение новой системы оплаты труда по результатам.

Поручено в рамках её подготовки учесть все аспекты деятельности, влияющие на достижение показателей эффективности с целью обеспечения достойной оплаты труда служащих, особенно, на региональном уровне.

Планируется, что в следующем году пройдёт пилотное апробирование новой системы.

Третье. Дальнейшая минимизация «командных перемещений».

Уже сейчас они сокращены в 18 раз. Поручено принять дополнительный комплекс мер по их исключению.

Четвертое. Обеспечение прозрачности конкурсных процедур.

Для этого регионам поручено довести до общественности о возможности их участия во всех конкурсах в качестве независимых наблюдателей.

Пятое. Повысить качество оказания государственных услуг, построив клиентоориентированную модель.

Принять меры по оптимизации и автоматизации услуг, оказываемых государственными органами.

Шестое. Продолжить практику формирования антикоррупционной культуры граждан.

Это, особенно, актуально в рамках реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Седьмое. Определить ключевой задачей - защиту и восстановление прав государственных служащих.

В этом контексте поручено, активизировать деятельность уполномоченных по этике и обеспечить объективное рассмотрение материалов Советами по этике.

Как подчеркнул, К. Кожаржаров, в этой работе важное значение имеет информирование населения о принимаемых государством мерах, нацеленных во благо и во имя служения народу.

Результатом должно стать повышение уровня доверия населения к государственному аппарату.

В работе Коллегии приняли участие руководство и работники Агентства, Академии государственного управления, Национального центра по управлению персоналом и Национального Бюро.