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Мухамедиулы рассказал о задачах национальной компании «Казахтуризм»

19 июля 2017, 14:22

Через нацкомпанию будут привлекать инвесторов в туристскую отрасль.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о задачах созданного на прошлой неделе акционерного общества и национальной компании «Казахтуризм», сообщает Zakon.kz.

"Первая задача акционерного общества – продвижение туристического потенциала за рубежом, и второе – привлечение инвестиций", - рассказал А. Мухамедиулы.

Через нацкомпанию будут привлекать инвесторов в туристскую отрасль.

По словам министра, это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции.

"На данный момент могу сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана, потому как Казахстан представляет собой уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной, и второе – это международный опыт", - проинформировал А. Мухамедиулы.

Во всех развитых странах есть специализированные туристские компании.

"По бюджету могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработную плату (из государственного бюджета – от авт.), а со следующего года компания уже будет переходить на самоокупаемость", - подытожил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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