Мухамедиулы рассказал о задачах национальной компании «Казахтуризм»

Через нацкомпанию будут привлекать инвесторов в туристскую отрасль.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о задачах созданного на прошлой неделе акционерного общества и национальной компании «Казахтуризм» , сообщает , сообщает Zakon.kz





"Первая задача акционерного общества – продвижение туристического потенциала за рубежом, и второе – привлечение инвестиций", - рассказал А. Мухамедиулы.





Через нацкомпанию будут привлекать инвесторов в туристскую отрасль.





По словам министра, это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции.





"На данный момент могу сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана, потому как Казахстан представляет собой уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной, и второе – это международный опыт", - проинформировал А. Мухамедиулы.





Во всех развитых странах есть специализированные туристские компании.





"По бюджету могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработную плату (из государственного бюджета – от авт.), а со следующего года компания уже будет переходить на самоокупаемость", - подытожил он.



