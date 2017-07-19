Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

"Девушку в короткой юбке" из Саудовской Аравии задержали полицейские

19 июля 2017, 14:27

Согласно законам страны, за данное нарушение девушке грозит наказание в виде публичных ударов плетью и тюремное заключение.

Полиция Саудовской Аравии задержала девушку, которая накануне выложила в соцсеть Snapchat видео своей прогулки в «неприличной одежде», передает Росбалт со ссылкой на Die Zeit.
Женщине предъявили обвинение за то, что на видео она разгуливает по одному из самых консервативных районов страны — деревне Ушайкир в провинции Неджд — в короткой майке и юбке выше колена, а также без головного убора, что является абсолютным нарушением норм шариата
Распространенное накануне видео пользователя Хулуд (Khulood) получило широкую популярность и вызвало возмущение местных жителей, убежденых, что женщина обязана соблюдать строгий дресс-код в общественных местах. Власти немедленно объявили девушку в розыск и начали расследование.
Власти населенного пункта, где снято видео, призвали губернатора провинции и полицию привлечь женщину в ответственности. Согласно законам Саудовской Аравии, за данное нарушение девушке грозит наказание в виде публичных ударов плетью и тюремное заключение.

Фото: кадр с видео

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...