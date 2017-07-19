"Девушку в короткой юбке" из Саудовской Аравии задержали полицейские
19 июля 2017, 14:27
Согласно законам страны, за данное нарушение девушке грозит наказание в виде публичных ударов плетью и тюремное заключение.
Полиция Саудовской Аравии задержала девушку, которая накануне выложила в соцсеть Snapchat видео своей прогулки в «неприличной одежде», передает Росбалт со ссылкой на Die Zeit.
Женщине предъявили обвинение за то, что на видео она разгуливает по одному из самых консервативных районов страны — деревне Ушайкир в провинции Неджд — в короткой майке и юбке выше колена, а также без головного убора, что является абсолютным нарушением норм шариата
Распространенное накануне видео пользователя Хулуд (Khulood) получило широкую популярность и вызвало возмущение местных жителей, убежденых, что женщина обязана соблюдать строгий дресс-код в общественных местах. Власти немедленно объявили девушку в розыск и начали расследование.
Власти населенного пункта, где снято видео, призвали губернатора провинции и полицию привлечь женщину в ответственности. Согласно законам Саудовской Аравии, за данное нарушение девушке грозит наказание в виде публичных ударов плетью и тюремное заключение.
Фото: кадр с видео
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