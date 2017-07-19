«Форду» предложили купить конкурента «Теслы»

Электромобильный стартап Lucid Motors выразил желание перейти под контроль Ford Motor. Как сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg, стороны уже начали переговоры. Отмечается, что именно Lucid Motors предложил сделку, но Ford может на нее не согласиться – у автогиганта лишь недавно сменилось высшее руководство и, вероятно, он пока не готов к крупным приобретениям.





Lucid Motors – молодая калифорнийская компания, за которой стоит китайский капитал. Свою первую и пока единственную модель – электрический седан Air – она представила в декабре прошлого года. Lucid планирует построить завод в штате Аризона. Предприятие должно начать работу в 2019 году и за первые 12 месяцев выпустить 10 тысяч электрокаров, а к 2022-му выйти на годовой объем в 130 тысяч авто. Для организации производства стартапу нужны 700 миллионов долларов, но на данный момент их нет. Судя по всему, компания готова отказаться от первоначальной стратегии и променять свою независимость на возможность полноценного выхода на мировой рынок.





Модель Lucid Air рассматривается многими как прямой конкурент Tesla Model S. В базовой заднеприводной версии с одним 400-сильным электромотором и запасом хода в 386 км она будет стоить от 52,5 тысяч долларов США, а 1000-сильный полноприводный вариант обойдется вдвое дороже. Этой весной прототип Air разогнался на треке до 350 км/ч, а неделю назад Lucid Motors опубликовала новое видео, в котором элеткромобиль без ограничителя скорости развивает уже 378 км/ч.





Ford долгое время отставал в электромобильной гонке, но теперь готовится наверстать упущенное. В ближайшие пять лет компания рассчитывает вывести на рынок 13 моделей на электротяге.







