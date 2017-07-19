В южные регионы Казахстана вновь придет жара

В южной половине республики под влиянием поля повышенного давления ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры вновь вызовет её рост , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38ºС, а 22 июля местами до 41ºС.





В северной половине Казахстана, под влиянием высотной ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов, в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер, возможен град. Температура воздуха ожидается около нормы, однако к 22 июля, синоптики прогнозируют местами повышение максимальной температуры до 30…35ºС.





Консультативный прогноз погоды по городу Астана:





на 20 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +24+26°С.





на 21 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +24+26°С.





на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +25+27°С.





Консультативный прогноз погоды по городу Алматы:





на 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.





на 21 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +31+33°С.





на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +31+33°С.



