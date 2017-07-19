В Китае вслед за Facebook и Instagram заблокирован WhatsApp

Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей.

В Китае частично заблокировали популярный мессенджер WhatsApp. Теперь жители Поднебесной не могут обмениваться фото и видео, отправлять и получать текстовые сообщения , передает , передает Вести.ru





Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей. В Поднебесной уже полностью заблокировали Facebook и Instagram.





Как отреагировали на ограничения в руководстве компании WhatsApp, пока не сообщается.





Фото: www.vesti.ru







