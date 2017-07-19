Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае вслед за Facebook и Instagram заблокирован WhatsApp

19 июля 2017, 14:51

Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей.

В Китае частично заблокировали популярный мессенджер WhatsApp. Теперь жители Поднебесной не могут обмениваться фото и видео, отправлять и получать текстовые сообщения, передает Вести.ru

Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей. В Поднебесной уже полностью заблокировали Facebook и Instagram.

Как отреагировали на ограничения в руководстве компании WhatsApp, пока не сообщается.

Фото: www.vesti.ru



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...