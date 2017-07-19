В Китае вслед за Facebook и Instagram заблокирован WhatsApp
19 июля 2017, 14:51
Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей.
В Китае частично заблокировали популярный мессенджер WhatsApp. Теперь жители Поднебесной не могут обмениваться фото и видео, отправлять и получать текстовые сообщения, передает Вести.ru
Предположительно, причина в интернет-фильтрах, работу которых усилили по распоряжению китайских властей. В Поднебесной уже полностью заблокировали Facebook и Instagram.
Как отреагировали на ограничения в руководстве компании WhatsApp, пока не сообщается.
Фото: www.vesti.ru
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