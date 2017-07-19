Новый Rolls-Royce Phantom рассекретили в сети

Если коротко описать то, что мы видим, то можно сказать – «эволюционный дизайн в лучшем виде». И в этом нет ничего удивительного! Ведь из-за своего особого статуса Rolls-Royce – это не тот тип автомобиля, который должен принимать множество изменений стиля от одного поколения к другому. Поэтому, Rolls-Royce Phantom восьмой генерации получает только «мягкие косметические штрихи».





Судя по сканированным фото, седан Rolls-Royce Phantom VIII получил полностью пересмотренную светодиодную оптику, которая имеет более высокотехнологичный внешний вид. Помимо этого, у автомобиля имеется изменённая хромированная радиаторная решётка.









При этом необходимо отметить, что у роскошного «британца» также появился совершенно новый передний бампер, у которого имеются более обширные вентиляционные отверстия. Также отметим фирменную двухцветную окраску кузова и набор совершенно новых колёсных дисков особого дизайна.

Если присмотреться, то в корпусах наружных зеркал заднего вида можно увидеть камеры. Скорее всего, автомобиль получит систему, которая эквивалента системе BMW Surround View. К слову, вероятнее всего, в основе британской новинки лежит платформа CLAR, на которой построен новый флагман БМВ 7-серии. Это значит, что автомобиль станет легче и жёстче.









Что касается интерьера. Rolls-Royce Phantom VIII (восьмое поколение) получил полностью пересмотренную кабину. В целом, архитектура центральной консоли похожа, но в тоже время, она имеет множество отличий от предшественника. Как сообщалось ранее, новый Rolls-Royce Phantom должен официально дебютировать 27 июля текущего года.



