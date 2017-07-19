В "Роскосмосе" рассказали о работах на месте падения фрагментов ступеней РН «Союз-2.1а»

Работы в районах падения фрагментов ступеней РН "Союз-2.1А" первой ступени (боковых блоков) и второй ступени ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а», запуск которой состоялся 14 июля завершились

Как отмечается на сайте, для проведения операции в районе падения отделяемых боковых блоков первой ступени поисковая группа развернула полевой лагерь. По завершению ракетой-носителем пусковой программы специалисты АО «ВПК «НПО Машиностроения» приступили к поискам фрагментов, определением их точных координат, сбором и утилизацией.

Специалисты-экологи филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - Космический центр «Южный» совместно со специалистами казахстанского предприятия РГП «НИЦ «Гарыш-Экология» взяли пробы почвы для определения концентрации загрязняющих веществ в местах падения боковых блоков. Казахстанские экологи подготовили и провели инструментальные измерения состава атмосферного воздуха.





В работах по обеспечению пожарной безопасности в районе падения отделяемых частей ракеты-носителя также принимали участие пожарные расчеты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Одновременно проводились работы по поиску и эвакуации фрагментов 2-й ступени ракеты-носителя и головного обтекателя на территории района падения № 401, расположенного в Свердловской области и Пермском крае.





При выполнении работ по обеспечению безопасности населения из рассматриваемого района падения фрагментов второй ступени были эвакуированы более 100 человек из числа туристов, лесорубов и промысловиков. Непосредственное участие в работах принимали участие представители администраций муниципальных образований города Карпинска и Североуральска, а также МЧС по Свердловской области и Пермскому краю. Все работы проводились под контролем и с непосредственным участием экологов института Уральского отделения академии наук (г. Екатеринбург).

Впервые при проведении поисковых работ для контроля пожарной обстановки специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» использовали беспилотные летательные аппараты типа «Грант» с дальностью полета до 100 км, высотой полета до 800 м и точностью фиксации координат до 20 см.