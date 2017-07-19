Мухамедиулы рассказал о задачах национальной компании «Казахтуризм»
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о задачах созданного на прошлой неделе акционерного общества и национальной компании «Казахтуризм», сообщает Zakon.kz.
«Первая задача акционерного общества - продвижение туристического потенциала за рубежом, и второе - привлечение инвестиций», - рассказал А. Мухамедиулы.
Через нацкомпанию будут привлекать инвесторов в туристскую отрасль.
По словам министра, это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции.
«На данный момент могу сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана, потому как Казахстан представляет собой уникальные природные ландшафты, страна считается безопасной, и второе - это международный опыт», - проинформировал А. Мухамедиулы.
Во всех развитых странах есть специализированные туристские компании.
«По бюджету могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработную плату (из государственного бюджета - от авт.), а со следующего года компания уже будет переходить на самоокупаемость», - подытожил он.
Татьяна Ковалева
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