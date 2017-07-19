За вред окружающей среде в Алматы оштрафованы нарушители на сумму свыше 43 млн тенге

За вред окружающей среде природоохранная полиция Алматы оштрафовала нарушителей на сумму свыше 43 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Алматы.

Такие данные полицейское подразделение приводит по итогам шести месяцев 2017 года. За отчетный период стражами порядка выявлено 10 тысяч 762 фактов нарушений административного законодательства, в том числе за нарушение правил благоустройства, торговлю в неустановленных местах, правил содержания собак и кошек, содержания и защиты зеленых насаждений и др.

«Всего природоохранной полицией наложено штрафов на сумму 43 миллиона 992 тысяч тенге. Вместе с тем, подразделениями МПС особое внимание уделяется на формирование в обществе «нулевой терпимости к беспорядку». С начала года было выявлено 101 тысяча 413 мелких правонарушений. Так, по принципу «нулевой терпимости» сумма штрафов составляет 676 миллионов 999 тысяч тенге», - уточнил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

По видам правонарушений:

- за торговлю в неустановленных местах по ст. 204 КРК об АП - 5 тысяч 450;

- за нарушение правил содержания собак по ст. 408 КРК об АП - 2 тысячи 984;

- за совершение мелкого хулиганства по ст. 434 КРК об АП - 2 тысячи 211,

- за нарушение тишины по ст. 437 КРК об АП - 2 тысячи 877;

- за распитие алкогольных напитков на улицах и других общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде по ст. 440 КРК об АП - 4 тысячи 772;

- за курение в общественных местах по ст. 441 КРК об АП - 7 тысяч 470;

- за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время или вне жилища без сопровождения законных представителей по ст. 442 КРК об АП - 2 тысячи 420;

- за нарушение правил благоустройства ст. 505 КРК об АП-18 тысяч 045;

По линии дорожной безопасности:

- за использование сотовых телефонов ст. 591 КРК об АП - 21 тысяча 018;

- за неиспользование ремней безопасности по ст. 593 КРК об АП - 20 тысяч 449;

- за выезд на полосу встречного движения ст. 596 ч.3 КРК об АП-361;

- за не предоставление преимущ. пешеходам ст. 600 КРК об АП - 2 тысячи 037;

- за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения по ст. 608 КРК об АП - 1 тысячи 105;

- за нарушение правил дорожного движения пешеходами по ст. 615 КРК об АП - 10 тысяч 214.