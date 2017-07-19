Имущественный доход физических лиц

В повседневной жизни по мере необходимости граждане приобретают либо продают принадлежащее им имущество. Но, к сожаленью, не все наши граждане задумываются над тем, что у них в некоторых случаях возникают налоговые обязательства по сдаче налоговой отчетности и уплате соответствующих налогов. К таким случаям можно отнести получение имущественного дохода физическими лицами в течение отчетного года. Соответственно, у лица, реализовавшего имущество, возникает налоговое обязательство, а в случае несвоевременного исполнения наступает административная ответственность, предупреждает Департамент государственных доходов по Павлодарской области.

К имущественному доходу относится доход от реализации: жилища, дачных строений, объектов личного подсобного хозяйства, земельных участков и (или) земельных долей, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного, строительства, под гараж, на которых расположены объекты; ценные бумаги, инвестиционное золото, доли участия в юридическом лице. А так же, механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации.

При рассмотрении имущественного дохода, берется во внимание имущество, находящееся на праве собственности менее одного года. Важным моментом является то, что датой возникновения права собственности является дата регистрации в уполномоченном органе, то есть в органах юстиции.

В случае, отсутствия стоимости приобретения реализованного имущества, принимается оценочная стоимость, определенная для исчисления налога на имущество органами государственных доходов на основании сведений, представляемых уполномоченным государственным органом в сфере регистрации прав на недвижимое имущество, на котором возникло право собственности на реализованное имущество.

При этом следует учесть, что согласно пункта 3 статьи 35 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении лицом имущественного дохода, то данное лицо обязано представить по месту нахождения (жительства) декларацию по индивидуальному подоходному налогу формы 240.00. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, и уплатить налог не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации с исчислением индивидуального подоходного налога 10% от суммы полученного дохода. При этом, исчисление такого налога физическое лицо (гражданин) обязано сделать самостоятельно, без уведомления органов государственных доходов.

Срок исковой давности по налоговому обязательству и требованию составляет пять лет.

Более подробную информацию об имущественном доходе и уплате ИПН, сдаче декларации Вы можете получить на сайте Комитета государственных доходов, либо обратившись в органы госдоходов по месту жительства.

Уважаемые граждане, напоминаем, при получении имущественного дохода необходимо самостоятельно обратиться в органы государственных доходов по месту жительства и своевременно исполнить налоговое обязательство.