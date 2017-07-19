Чтобы войти в элиту, нужно уничтожить коррупцию

Не первый год наш президент в своих заявлениях обозначает курс на полноценное членство в Организации экономического сотрудничества и развития, которая зарекомендовала себя как клуб мировой элиты. ОЭСР состоит из 35 наиболее развитых и демократических стран мира, контролирующих почти 60% мирового ВВП.

Иллюстративное фото. Источник: www.oecd.org

С 2015 года в Казахстане реализуется Страновая программа сотрудничества между нашим Правительством и ОЭСР, в рамках которой эксперты организации изучают текущее состояние приоритетных областей и дают рекомендации по приближению их к необходимым стандартам. Среди приоритетных областей - государственное управление, окружающая среда, финансовая деятельность, здравоохранение, занятость и социальная интеграция, образование и повышение квалификации, конкурентоспособность и бизнес-климат, статистика, межотраслевая деятельность.

Еще одна стратегическая область партнерства Казахстана и ОЭСР - борьба с коррупцией. Казахстан является участником Антикоррупционной сети ОЭСР. Это специальная программа, которая была разработана и создана специально для стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Участники Антикоррупционной сети ОЭСР, включая Казахстан, подписали Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией

Участники Антикоррупционной сети ОЭСР, включая Казахстан, подписали Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией.

Источник: www.lprc.org

О том, как гражданское общество в Казахстане проводит альтернативный мониторинг выполнения рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, и каковы результаты, читайте в интервью с заместителем директора Центра исследований правовой политики (LPRC) Татьяной Зинович:

- Татьяна, начну с главного: зачем ОЭСР мнение гражданского общества по проводимым антикоррупционным реформам, и зачем гражданскому обществу проведение альтернативного мониторинга?

- Это очень просто. Альтернативное мнение гражданского общества по оценке выполнения рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией - это своего рода корректировка, как правило, чрезмерно позитивных правительственных отчетов. Для мониторинговой группы ОЭСР - это взгляд на реформы со стороны общества, для гражданского общества в Казахстане - это уникальный опыт и возможность, объединив усилия, провести параллельный независимый мониторинг антикоррупционных реформ в стране.

Отмечу, что по методологии ОЭСР, гражданское общество - это не только НПО, но и ассоциации юристов, потребителей, организации, работающие в сфере обеспечения доступа к информации. А также ассоциации предпринимателей, журналистов, ученых, представителей университетов, исследователей.

Мы предоставляем ответы на вопросник мониторинга со стороны представителей неправительственного сектора, параллельно с ответами правительства. Затем встречаемся с мониторинговой группой во время визита в страну и на пленарных заседаниях в ОЭСР, на которых рассматриваются и принимаются отчеты мониторинга. Также гражданское общество может представить альтернативные промежуточные отчеты на последующих встречах.

- Сейчас в Казахстане много говорят и пишут о взаимодействии с ОЭСР и реализации Страновой программы сотрудничества между РК и ОЭСР. Можно ли уже подвести промежуточные итоги совместной деятельности?

- Мы, как гражданское общество, не уполномочены давать оценку реализации Страновой программы, это должно делать наше правительство и ОЭСР. Я хотела бы только отметить, что в рамках этой Страновой программы уже представлены очень хорошие обзоры по государственному управлению, инвестиционный обзор и т.д. И, самое главное, даже не обзоры, а рекомендации, которые дает нам ОЭСР во многих сферах: повышение эффективности государственного управления, реформирование высшего образования, развитие агрокультурного сектора, здравоохранения и социальной политики.

Эти рекомендации, если мы их внедрим, и будем выполнять, очень приблизят нас к стандартам жизни стран-членов ОЭСР. А это можно только приветствовать, это то, к чему нужно стремиться!

- Как выполняются рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией?

- Степень выполнения рекомендаций мы оцениваем по-разному. Всего, напомню, ОЭСР представила Казахстану 19 конкретных рекомендаций по политике борьбы с коррупцией, уголовной ответственности за коррупцию и по предупреждению коррупции в обществе, в бизнесе и на государственной службе. Если в 2015 году по большинству рекомендаций (12-ти) вообще не отмечалось никакого прогресса, то в 2016 году важный прогресс (выполнение более 50% мер) отмечен по 5 рекомендациям, отсутствие прогресса - тоже по пяти рекомендациям.

То есть, мы отмечаем определенную положительную динамику в том, как правительство Казахстана стало относиться и стремиться к выполнению рекомендаций ОЭСР.

- Какие рекомендации были выполнены, какие - нет? В чем основная причина, на ваш взгляд, невыполнения Казахстаном рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией?

- Пока все 19 рекомендаций остаются для Казахстана в силе. Отмечу, что наиболее серьезная динамика прослеживается в выполнении рекомендаций по реформированию государственной службы (в 2015 году был принят новый закон «О государственной службе», новый Этический кодекс государственных служащих, создана сеть уполномоченных по этике в госорганах, разработаны и приняты НПА по предотвращению конфликта интересов на госслужбе, принятию подарков и т.д.). Высоко оценивается реформа государственного контроля и аудита. Хуже всего мы справились с рекомендациями по информированию и обучению общественности, проведению различных и регулярных исследований в этой сфере. Недостаточно хорошо и полно выполнены рекомендации по реформированию системы государственных закупок в стране.

- Татьяна, прокомментируйте, ситуацию с введением всеобщего декларирования в Казахстане. Нам, журналистам почти всегда отказывают в предоставлении сведений о доходах политиков, депутатов и чиновников. В прошлом году всеобщее декларирование перенесли на 2020 год, это означает, что до этого времени информация о доходах и имуществе не будет доступна обществу и СМИ. Соответствует ли такая ситуация с декларированием в нашей стране, стандартам и рекомендациям ОЭСР?

- Стандарты ОЭСР предусматривает внедрение декларирования доходов, активов и расходов государственных служащих и выборных лиц как важную часть антикоррупционной стратегии. Сейчас в Казахстане есть аналогичная система, но ее цель - не предотвращение коррупции, а налогообложение и проверка на соответствие кандидатов на выборные должности. Объясню в чем разница.

Чтобы система декларирования работала как инструмент предотвращения коррупции, необходимо обеспечить доступ общественности к сведениям в декларациях, их проверку независимым органом и более серьезную ответственность декларантов на несвоевременное предоставление или сокрытие данных. Сейчас же, в связи с переносом сроков декларирования на 2020 год, сведения в декларациях являются служебной тайной. Поэтому, конечно, такая ситуация не соответствует стандартам и принципам ОЭСР, мы отмечаем это в своем альтернативном отчете.

- Недавно Агентство РК по делам госслужбы и противодействия коррупции признало, что сфера государственных закупок - одна из самых коррупционных. Почему не помогают изменения законодательства о государственных закупках, введение электронных торгов? Что нужно сделать, чтобы снизить уровень нецелевого использования бюджетных средств в сфере госзакупок?

- Да, государственные закупки в Казахстане - одна из самых коррумпированных сфер. Не помогает ни постоянное изменение Закона РК «О государственных закупках», ни совершенствование процедуры закупок - сейчас они проходят в электронном формате. Мы это тоже отмечаем в своем альтернативном отчете. Закон и подзаконные акты по вопросам государственных закупок оставляют массу лазеек для коррупционеров. Кроме этого, наш закон содержит огромное количество исключений из общих правил по проведению конкурса по госзакупкам через единого оператора способом электронного конкурса. Из сферы действия закона исключены национальные холдинги и национальные компании и аффилированные с ними юридические лица.

Есть определенные сложности с обеспечением прозрачности государственных закупок, доступом к информации о планах государственных закупок и соблюдением процедур - сроки, обжалование результатов закупок и т.д. Эти и другие рекомендации ОЭСР по реформированию системы государственных закупок адресованы Казахстану и должны быть реализованы в ближайшее время.

- Между тем, нельзя сказать, что правительство бездействует в сфере борьбы с коррупцией, очень много уголовных дел возбуждается по фактам коррупционных преступлений. Мы уже начали привыкать к громким арестам высокопоставленных чиновников. Но на бытовом уровне коррупции меньше не становится. Особенно это заметно в сферах образования и здравоохранения. Что у нас не так в деле борьбы с коррупцией?

- Нет универсального решения по борьбе с коррупцией. Но страны, которые уже прошли этот путь и возглавляют международные рейтинги, в первую очередь, Индекс восприятия коррупции, проводили реформы в обществе и, прежде всего, в образовании. Именно превенция коррупции, по мнению экспертов, играет решающую роль в борьбе с коррупцией на бытовом уровне.

- Как вы думаете, есть ли у Казахстана шансы вступить в ОЭСР в качестве полноправного члена организации? Какие основные реформы нужно провести для этого?

- Это сложный и долгий путь. Все-таки страны-члены ОЭСР являются образцами для подражания как по вопросу развития экономики, государственного управления, образования, здравоохранения и социальной политики, так и в области демократизации и соблюдения прав и свобод человека. Это очень хороший вектор для развития нашего государства. Но для полноценного членства должны быть проведены не только реформы в сфере борьбы с коррупцией, но и реформы судебной системы, политических партий, СМИ, для того, чтобы были обеспечены все условия для развития демократического управления.

Ботагоз Сейдахметова, интернет-журнал «Эксклюзив».

Источник: http://exclusive.kz/chtoby_voiti_v_elitu_nuzhno_unichtozhit_korrupciu