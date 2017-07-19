Меч викинга нашли на раскопках кургана под Смоленском
19 июля 2017, 15:47
Погребение предварительно относят к X веку.
На раскопках кургана в Гнездове Смоленской области впервые за 30 лет найден хорошо сохранившийся меч, пишет "Моя планета".
«Незабываемый восторг удалось пережить в момент изъятия из камеры меча. Меч обнаружен в Гнездове впервые с 1987 года», — сообщает на своем сайте археолог Василий Новиков
Меч относится к типу H (тип определяется по форме эфеса). На оружии сохранились остатки деревянных ножен и даже деревянная рукоять.
Погребение предварительно относят к X веку, но изучение остатков дерева, как ожидается, позволит установить дату точнее.
Кости владельца меча не сохранились.
«Нам достались только отдельные зубы — по ним мы попробуем определить место рождения, рацион питания и другие особенности жизни и смерти человека из камеры кургана, нареченного Сновидом», — пишет ученый. Скорее всего, здесь погребен варяжский воин
Археологический комплекс Гнездово — это целый курганный «город», один из крупнейших в России и Европе. Через него проходил путь из варяг в греки — здесь располагался один из волоков между реками Касплей (левый приток Западной Двины, бассейн Балтийского моря) и Днепр (бассейн Черного моря). На этом месте часто находят скандинавские вещи. По одной из версий, Гнездово — это некрополь знатных варяжских родов, осевших на днепровском торговом пути.
Фото: www.moya-planeta.ru
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