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Меч викинга нашли на раскопках кургана под Смоленском

19 июля 2017, 15:47

Погребение предварительно относят к X веку.

На раскопках кургана в Гнездове Смоленской области впервые за 30 лет найден хорошо сохранившийся меч, пишет "Моя планета".
«Незабываемый восторг удалось пережить в момент изъятия из камеры меча. Меч обнаружен в Гнездове впервые с 1987 года», — сообщает на своем сайте археолог Василий Новиков

Меч относится к типу H (тип определяется по форме эфеса). На оружии сохранились остатки деревянных ножен и даже деревянная рукоять.
Погребение предварительно относят к X веку, но изучение остатков дерева, как ожидается, позволит установить дату точнее.
Кости владельца меча не сохранились.

«Нам достались только отдельные зубы — по ним мы попробуем определить место рождения, рацион питания и другие особенности жизни и смерти человека из камеры кургана, нареченного Сновидом», — пишет ученый. Скорее всего, здесь погребен варяжский воин
Археологический комплекс Гнездово — это целый курганный «город», один из крупнейших в России и Европе. Через него проходил путь из варяг в греки — здесь располагался один из волоков между реками Касплей (левый приток Западной Двины, бассейн Балтийского моря) и Днепр (бассейн Черного моря). На этом месте часто находят скандинавские вещи. По одной из версий, Гнездово — это некрополь знатных варяжских родов, осевших на днепровском торговом пути.

Фото: www.moya-planeta.ru

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