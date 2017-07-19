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Почетный гражданин Акмолинской области Ибрагим Жангуразов отмечает 80-летний юбилей

19 июля 2017, 15:49

Имя И.Жангуразова широко известно в стране.

Сегодня в Аршалынском районе Акмолинской области празднует 80-летний юбилей почетный гражданин региона, почетный птицевод Казахстана, заслуженный работник сельского хозяйства РК, председатель правления производственного кооператива «Ижевский» Ибрагим Жангуразов, передает пресс-служба акима области.

Поздравление от главы государства Н.А.Назарбаева передал юбиляру аким Акмолинской области.

«Преданность выбранной стезе, высокая самоотдача, неустанный труд, богатейший опыт и профессионализм в решении вопросов сельского хозяйства в сочетании сердечной добротой и внимательным отношениям к простым сельским труженикам снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Пройденный Вами жизненный путь насыщен большими делами. Вы начали рядовым зоотехником и прошли все ступени сельскохозяйственного производства. И сегодняшний юбилей Вы встречаете в качестве руководителя одного из образцовых хозяйств страны – производственного кооператива «Ижевский». Возглавляемый Вами кооператив всегда радует казахстанцев высокими показателями в переработке продукции животноводства, птицеводства и зерновых культур. В свое время Ваш трудовой подвиг был отмечен присвоением Вам звания Героя Социалистического Труда», – отмечается в приветственном адресе президента страны.

Отметим, что имя И.Жангуразова широко известно в стране. Он является обладателем высокого звания Героя Социалистического Труда, двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. Также особые заслуги в государственной и общественной деятельности И.Жангуразова отмечены высшими наградами Республики Казахстан – орденами «Достык», «Парасат» и «Отан».

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