Mercedes представил серийный пикап X-Class

В ЮАР состоялась мировая премьера первого в новейшей истории серийного пикапа Mercedes-Benz – X-Class. Товарная модель получилась похожей на одноименный концепт, показанный прошлой осенью в Швеции.





Mercedes X-Class – близкий родственник пикапов Nissan Navara и Renault Alaskan: он разработан в рамках сотрудничества Daimler с франко-японским альянсом. При этом «немец» отличается от своих непремиальных собратьев и кузовными панелями, и отделкой салона, и фирменной системой полного привода. Габариты автомобиля – 5340x1920x1819 мм, колесная база – 3150 мм, размеры погрузочной площадки – 1587x1560x474 мм, максимальная грузоподъемность – 1042 кг. Масса буксируемого груза варьируется в зависимости от мотора и комплектации от 1650 до 3500 кг.





X-Class будет представлен на мировом рынке в трех версиях – Pure, Progressive и Power. Первая – это «рабочая лошадка», вторая – более стильный вариант повышенной комфортности, а третья – топовый автомобиль, который, по заверениям создателей, «идеально подходит как для городских улиц, так и для активного проведения досуга вне укрепленных дорог». На первоначальном этапе продаж моторную гамму составят 2,3-литровые турбодизели с одной (220 d, 163 л.с.) и двумя (250 d, 190 л.с.) турбинами. Оба двигателя могут сочетаться с задним либо подключаемым полным приводом, для менее мощного предлагается шестиступенчатая механика, для более мощного – семиступенчатая трансмиссия. В ряде стран также появится модификация X 200 со 165-сильным бензиновым двигателем. В середине 2018 года линейку пополнит вариант 350 d с дизелем V6 на 258 л.с. и 550 Нм, коробкой 7G-TRONIC PLUS и постоянным полным приводом.





Для роскошного салона предложат шесть вариантов обивки сидений, включая две кожаные, три декоративных элемента приборной панели и широкую программу индивидаулизации. В оснащение войдут: мультимедийная система с 8,4-дюймовым дисплеем, 5,4-дюймовый дисплей между аналоговыми приобрами, многофункциональный руль, комфортные сиденья с электрорегулировкой и поясничной опорой, коммуникационный модуль с интегрированной SIM-картой для приема информации о дорожной ситуации в реальном времени, большой пакет систем безопасности.





Для европейского, австралийского и южноафриканского рынков Mercedes X-Class начнут выпускать в 2017 году на заводе Nissan в Испании. В 2019 году стартует сборка модели на предприятии Renault в Аргентине. В Германии новый пикап будет стоить от 37 294 евро с учетом налогов.







