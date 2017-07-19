В аэропорту Астаны нетрезвая женщина запустила стулом в полицейского

Как сообщила пресс-секретарь начальника ДВД на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова, за истекший период в Департаменте было зарегистрировано 50 фактов оскорбления и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передает передает Zakon.kz





«Все указанные уголовные правонарушения зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования. Материалы направлены в суд», - добавила Л. Касымжанова.





Согласно ст. 378 УК РК за оскорбление представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до 75 суток. Также, согласно ст. 380 УК РК за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. За применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.





Так, за нарушение общественного порядка на перроне железнодорожного вокзала ст. Кызылорда в дежурную часть полиции был доставлен мужчина для составления административного протокола. В ходе этого он не подчинялся законным требованиям и применил насилие в отношении сотрудника Линейного отдела внутренних дел, ударив его в лицо, нанеся телесные повреждения представителю власти. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 380 ч.1 УК РК. Приговором суда мужчина осужден к 1 году 10 месяцам лишения свободы.





Также женщина, 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате полиции в аэропорту Астаны в ходе личного досмотра кинула металлический стул в инспектора ЛОВД, нанеся телесное повреждение. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 380 ч.2 УК РК. Приговором суда №2 Есильского района нарушительница осуждена к 1 году ограничения свободы.



