В Казахстане разрабатываются новые правила выделения грантов для НПО

В рамках реализации четвертого направления «Идентичность и единство» Плана нации «100 конкретных шагов» Министерство по делам религий и гражданского общества РК работает над совершенствованием законодательства, регулирующего деятельность неправительственных организаций.

Сегодня на пресс-конференции в Правительстве министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев рассказал о проводимой ведомством работе по реализации четвертого направления Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» - «Идентичность и единство».

Во исполнение 87 шага в 2016 году был разработан проект закона «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций». Данный законопроект предусматривает нормы обязательного участия граждан при формировании и оценке госсоцзаказа.

Кроме того, на сегодняшний день МДРГО РК проводит работу по совершенствованию и упрощению правил выделения грантов для НПО. Также расширится перечень направлений грантов и источники формирования фондов оператора грантового финансирования.

Министр добавил, что в 2016 году по грантам реализовано 11 проектов на общую сумму 208 миллионов тенге. При этом все проекты получили практическое применение.

В 2017 году общая сумма грантов увеличена почти в 3 раза - до 588 млн тенге. Расширена тематика с учетом предложений НПО. Всего этом году планируется реализовать 55 проектов. На сегодняшний день присужден 41 грант, заключаются договора еще на 14 проектов.