Как отличить правильный потребкооператив от пирамиды

Даже в кризисные времена, о которых не первый год твердят финансовые гуру, человеку нужно удовлетворять базовые потребности. Одна из главных – потребность в жилье. Как обрести квартиру и не оказаться втянутым в незаконную деятельность финансовых пирамид, расскажем в этом материале.





Наша цель – научить вас понимать нормы закона, отмечать незаконные правила, и в итоге не попадаться на крючок строителей финпирамид. Надо сказать, что большая часть опрошенных нами специалистов отметила, что единственный финансовый институт, которому практически не страшен экономический кризис — это потребительский кооператив. То есть кооператив, созданный как «добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов».





Это сугубо юридическое определение только кажется сложным для восприятия. Разберем. Добровольное объединение граждан – это демократия. Эта демократия закреплена Уставом кооператива, с которым знакомится каждый пайщик. Объединение паевых взносов – паевый фонд. Вне зависимости от суммы пая (взноса), пайщики имеют равные права. Высший управленческий орган –общее собрание пайщиков.





Надо помнить, что Устав потребительского кооператива как главный учредительный документ, регулирует работу юридического лица. Устав раскрывает круг прав, обязанностей и ответственности участников, состав управленческих органов, основы деятельности, экономический и правовой аспект. Все законно, поскольку регулируется нормами закона РК о кооперации, а также статьями Гражданского кодекса.





Тем не менее, нельзя обойти тот факт, что и среди кооперативов действуют мошеннические объединения. Поэтому мы готовы указать на основные различия. А выбирать организацию предстоит каждому очень придирчиво, к тому же учитывая мнение юриста.





Итак, в чем отличие потребительского кооператива от финансовой пирамиды?





Повторим, что потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан в соответствии с законом «О потребительском кооперативе», Гражданским кодексом РК и законодательством о некоммерческих организациях. И напомним, что ключевой целью такого объединения является удовлетворение потребностей его членов – пайщиков кооператива.





Однако финансовая пирамида (или, как ее иногда называют, инвестиционная пирамида) имеет другое назначение: это инструмент обеспечения дохода его участникам за счет постоянного привлечения денег новых вкладчиков. То есть, доход первым участникам пирамиды обеспечивается за счет новых денег - вкладов последующих так называемых «инвесторов».





Из Википедии: «В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, а декларируется вымышленный или малозначимый. Подобная подмена является мошенничеством. Как правило, в финансовой пирамиде обещается высокая доходность, которую невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым».





Как видим, по своим целям и форме потребительские кооперативы и финансовые пирамиды в корне отличаются.





Есть и более мелкие признаки, которые при вдумчивом и внимательном подходе покажут разницу.





Итак.





ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА характеризуется отсутствием какого-либо продукта. Если вас приглашают вступить в организацию, принести туда деньги, но не обещают какую-либо конкретную продукцию - это финансовая пирамида. Ярчайший пример – МММ или недавно разорившаяся в Казахстане QuestraWorld. В МММ предлагали приобрести за деньги не имеющие никакой ценности «ваучеры», QuestraWorld обещала выплачивать огромные проценты «по вкладам», ничего не приобретая, не продавая и не производя. То есть получала деньги единственно от новых вкладчиков.





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ работает только с материальными активами. То есть, если потребительский кооператив создается с целью обеспечения его членов жильем, то он будет работать только с недвижимостью. В данном случае нельзя говорить о каком-либо продвижении продукта или сетевом маркетинге. Кооператив помогает приобрести недвижимость для своих пайщиков.









ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА получает прибыль за счет привлечения других людей: я подпишу тебя, ты подпишешь еще 10 человек и получишь свою долю. Если вы видите, что основной задачей организации является привлечение других людей и ваш доход складывается из тех денег, которые приносят эти люди (которых вы позвали или «подписали» за собой), то такой компании очень четко подходит определение финансовой пирамиды.





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ не нацелен на извлечение прибыли. Более того, согласно статьи 25 закона «О потребительском кооперативе», если у потребкооператива появятся доходы, то они НЕ МОГУТ распределяться между его членами, а идут исключительно на решение задач организации - ее уставные цели.





Мы рассматриваем ситуацию, когда потребкооператив создан с целью покупки его членам жилья. Значит, любая дополнительная прибыль в таком кооперативе идет только в паевый фонд. При этом распоряжение имуществом, находящимся в собственности потребительского кооператива, осуществляется по решению общего собрания.





Пайщики кооператива не получают и не могут получать денежный доход, поскольку это не позволяет сам механизм работы кооператива.









ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

Некоторые финансовые пирамиды предлагают своим вкладчикам некие «закрытые» льготы. Например, обещает пользование «клубной системой»: элитный отдых на неделю в год. Помните такие предложения: купи неделю отдыха в любой точке мира по цене одной комнаты на Багамах? Вы когда-нибудь задумывались, сколько человек по всему миру владеют этой комнатой? То есть в случае, если вы захотите вернуть свои деньги, то вы будете продавать не реальную недвижимость, а некую виртуальную «неделю отдыха».





Другие пирамиды идут еще дальше: в качестве «бонусов» предлагают обучающие программы, например, языку суахили с носителями из Танзании. Вроде бы такого ни у кого нет. Может быть, вам и нужен суахили, как знать? Но только бонус этот, скорее, такой же призрачный, как «отдых» - те, кто продвигает этот продукт, на самом деле получают доход исключительно за счет «новичков», вкладывающих свои деньги.





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ.

Каждый пайщик, который вступает в потребкооператив, идет туда с одной целью - получить реальный продукт с максимальной выгодой. Если потребкооператив образован на селе, то пайщики получают возможность купить сельхозтехнику быстро и без переплаты банкам. Если потребкооператив создан для обеспечения пайщиков жильем, то есть возможность получить свой объект недвижимости без банковской ипотеки. А главное, что получив то, ради чего вступаешь в кооператив, - будь это жилье или трактор, - пайщик начинает им пользоваться по назначению. Никаких чудес, все согласно нормам закона.









ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА же всегда обещает вам «чудо». Это может быть «чудо-продукт», который надо купить, а потом перепродать другим. Например, какой-нибудь уникальный порошок для похудения, растертый из цветков аморфофаллуса босыми ногами шаманов в горах Рувензори Руанде или на склонах Килиманджаро, стоимостью 100 тысяч тенге за полкило. А на самом деле за эти 100 тысяч вам подсунут безобидный подорожник, от которого вы, кстати, тоже похудеете (он обладает мочегонным свойством).





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ такой вольности, как завышенная цена, себе не позволяет. Ведь те же квартиры он покупает на средства пайщиков. А потому реальная стоимость недвижимости прозрачна и проверяется экспертами.









В ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ главный лозунг: «Подпишись раньше и получи больше!». Ничего не делая. Главное - успеть. Ведь сам лозунг как бы намекает: давай скорее, а то все рухнет. Так, например, получилось, с QuestraWorld: те, кто подписался в числе первых, действительно, смогли получить прибыль, и даже неплохую. А вот последним не повезло: не то, что прибыль, свое теперь не вернут. Равно как и пирамиды МММ и иже с ними.





В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ каждый пайщик знает, что существует очередь получения товаров, включая объекты недвижимость. И пайщик может быть уверен, что когда бы он не вступил в кооператив, в очередь он попадет и имущество свое получит в собственность.









Еще один важный отличительный признак ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД - вкладчикам ничего неизвестно об их руководстве и стратегии компании. В лучшем случае вам назовут какой-нибудь несуществующий адрес где-нибудь на Каймановых островах или в какой-нибудь загадочной оффшорной юрисдикции. Компании, которые работают в рамках закона, никогда не будут искать выходы на оффшорные компании.





То же самое касается информации о деятельности компании. Все, что вы увидите, - это воодушевленные продавцы, красивые и пафосные презентации, сайты, рекламные рассылки. Все, что должно привлечь новых вкладчиков рассказами о том, сколько они могут заработать. На чем? А вы услышите: «Эта информация является стратегически значимой. И мы не можем открыть вам все секреты».





Разумеется, мало кто из вкладчиков задумывался о том, что любая инвестиционная компания ОБЯЗАНА предоставлять информацию о своей деятельности открыто: годовые балансы, финансовые отчеты, отчеты о сделках. Если компания заявляет, что от имени вкладчиков осуществляет операции на бирже, она также должна предоставить все данные: акции каких компаний находятся в активах, какова их доходность и так далее. Эти сведения можно проверить на основе раскрываемых документов, они не могут объявляться секретными.





ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Free-DOM Service» является полностью открытым юридическим образованием. Все отражено на сайте: устав, принцип работы, программы приобретения жилья. Руководство «Free-DOM Service» - председатель кооператива и члены правления избраны самими членами кооператива, а потому всегда доступны для общения: в кабинете, по телефону или по интернету. Кстати, мобильные телефоны руководства кооператива указаны на сайте компании.





Адрес «Free-DOM Service» также известен: Управляющий офис находится в городе Астана, ул. Кажымукан, 20, отдел обслуживания - пр. Богенбая Батыра 56.









Ну и самое главное. В Казахстане деятельность финансовых пирамид запрещена законом.





Они также нелегальны в таких странах, как: Австралия, Австрия, Албания, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Иран, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Малайзия, Мексика, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, США, Таиланд, Тайвань, Турция, Украина, Филиппины, Франция, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка, Япония. В Объединенных Арабских Эмиратах и Китае введена смертная казнь за создание и развитие финансовых пирамид.





Потребительская же кооперация в Казахстане регулируется законодательством нашей страны. Деятельность потребкооперативов абсолютно прозрачна: они сдают отчеты в налоговые органы, у кооператива открыт целевой счет, на котором аккумулируются средства пайщиков, и который доступен для получения информации всеми вкладчиками. Этот счет контролируется самими пайщиками, банком и фискальными органами. Все новые поступления (средства новых пайщиков или деньги, возвращающиеся от тех, кому кооператив уже приобрел квартиру) поступают только на этот счет, то есть в сам кооператив.





Вся собственность кооператива принадлежит пайщикам. Все вопросы, связанные с деятельность потребкооператива, решаются исключительно общим собранием пайщиков.





Открытость, подотчетность вкладчикам, работа исключительно в русле закона и ориентированность на получение конечного реального товара - главное отличие потребительского кооператива от финансовых пирамид.



