Состоялась коллегия Национального бюро по противодействию коррупции по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие
19 июля 2017 года состоялась коллегия Национального бюро по противодействию коррупции по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года.
Заседание прошло под руководством Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кожамжарова Кайрата Пернешовича с участием личного состава центрального аппарата и территориальных подразделений.
В целом, отмечено об увеличении числа пресеченных тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, а также фактов взяточничества.
Возросло количество уголовных дел, направленных в суд. С целью быстрого и полного раскрытия преступления активно применяется институт согласительного производства. Число досудебных расследований, завершенных в порядке заключения процессуального соглашения увеличилось в 2 раза.
С основным докладом о результатах работы Антикоррупционной службы выступил ее руководитель Талгат Татубаев.
На коллегии были обозначены приоритетные направления и задачи на предстоящий период.
Председатель Агентства Кайрат Кожамжаров подчеркнул, что главным критерием оценки работы органа остается доверие населения.
В этом аспекте особое значение отводится работе с обращениями граждан. Их качественное и своевременное рассмотрение в числе основных задач офицеров антикоррупционной службы.
Необходимо обеспечить максимальное возмещение причиненного ущерба путем применения всех инструментов правового воздействия.
При выявлении и расследовании фактов коррупции важным приоритетом является защита конституционных прав граждан.
Важно исключить любые риски, которые могут привести к необоснованному вовлечению граждан в орбиту уголовного преследования.
Кайрат Кожамжаров отметил, что ключевая роль в антикоррупционной политике отводится превенции.
Необходимо продолжить работу по выявлению источников коррупции, с внесением рекомендаций по их устранению.
В рамках уголовных дел тщательному мониторингу должны быть подвергнуты все правовые акты и внутренние документы госорганов, функции и полномочия должностных лиц.
Конечный результат должен быть направлен на исключение «лазеек» для коррупции.
Особое внимание Председатель уделил чистоте собственных рядов и соблюдению Этического кодекса личным составом.
По итогам коллегии даны конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию работы Антикоррупционной службы.
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