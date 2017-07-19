Состоялась коллегия Национального бюро по противодействию коррупции по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие

19 июля 2017 года состоялась коллегия Национального бюро по противодействию коррупции по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года.

Заседание прошло под руководством Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кожамжарова Кайрата Пернешовича с участием личного состава центрального аппарата и территориальных подразделений.

В целом, отмечено об увеличении числа пресеченных тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, а также фактов взяточничества.

Возросло количество уголовных дел, направленных в суд. С целью быстрого и полного раскрытия преступления активно применяется институт согласительного производства. Число досудебных расследований, завершенных в порядке заключения процессуального соглашения увеличилось в 2 раза.

С основным докладом о результатах работы Антикоррупционной службы выступил ее руководитель Талгат Татубаев.

На коллегии были обозначены приоритетные направления и задачи на предстоящий период.

Председатель Агентства Кайрат Кожамжаров подчеркнул, что главным критерием оценки работы органа остается доверие населения.

В этом аспекте особое значение отводится работе с обращениями граждан. Их качественное и своевременное рассмотрение в числе основных задач офицеров антикоррупционной службы.

Необходимо обеспечить максимальное возмещение причиненного ущерба путем применения всех инструментов правового воздействия.

При выявлении и расследовании фактов коррупции важным приоритетом является защита конституционных прав граждан.

Важно исключить любые риски, которые могут привести к необоснованному вовлечению граждан в орбиту уголовного преследования.

Кайрат Кожамжаров отметил, что ключевая роль в антикоррупционной политике отводится превенции.

Необходимо продолжить работу по выявлению источников коррупции, с внесением рекомендаций по их устранению.

В рамках уголовных дел тщательному мониторингу должны быть подвергнуты все правовые акты и внутренние документы госорганов, функции и полномочия должностных лиц.

Конечный результат должен быть направлен на исключение «лазеек» для коррупции.

Особое внимание Председатель уделил чистоте собственных рядов и соблюдению Этического кодекса личным составом.

По итогам коллегии даны конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию работы Антикоррупционной службы.