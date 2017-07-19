Атырауской области по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" выделено Т29 млн. на гранты

29 миллионов тенге на государственные гранты было выделено в Атырауской области по программе "Дорожная карта бизнеса 2020" в 2017 году. Средства были освоены за два месяца по двум траншам , сообщает региональная служба коммуникаций региона.





Для участия в конкурсе на получение государственного гранта на развитие бизнеса, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития было принято 59 заявок от предпринимателей.





Так, в мае текущего года по первому траншу было освоено 15,7 миллионов тенге. В конкурсе приняли участие 45 предпринимателей, по итогам которого решением конкурсной комиссии и Регионального координационного совета было отобрано 8 победителей. Благодаря государственным грантам поддержку в развитии бизнеса получили 7 предпринимателей из районов области и один из города Атырау.





В июне по второму траншу за государственные гранты боролись 14 предпринимателей, по итогам конкурса было одобрено 7 проектов, таким образом, было освоено 13,3 миллиона тенге. В числе бизнес проектов, получивших одобрение - 3 принадлежат предпринимателям из района, 4 - из города Атырау.





Благодаря успешной реализации государственной программы "Дорожная карта бизнеса 2020" в Атырауской области будут развиваться такие новые значимые для региона проекты, как центр для развития детей с ограниченными возможностями, цех по производству обуви, производство полуфабрикатов, цех по переработке мусора и другие.



