Renault выпустит конкурента Porsche Macan

Спортивный кроссовер возрожденной марки Alpine выйдет в 2019 году. Об этом сообщает британское издание Auto Express. Выйдя на рынок, новинка составит конкуренцию моделям типа Porsche Macan.





По данным Autocar, работы над автомобилем ведутся как минимум с 2015 года. О том, что модельный ряд будет расширяться, говорили и в самом Alpine, но конкретных данных не приводили. Год назад управляющий директор компании Михаэль ван дер Санде лишь сообщал, что у бренда уже имеется шесть-семь проектов.





Скорее всего, новый кроссовер получит турбомотор объемом 1,8 литра от альянса Renault-Nissan мощностью около 300 л.с. При этом в будущем не исключено появление гибридных или полностью электрических версий вседорожника. Что касается остальных инженерных решений, то Alpine сможет воспользоваться наработками не только Renault-Nissan, но и Infiniti, и партнеров из Mercedes.





На данный момент у Alpine есть одна серийная модель – среднемоторное заднеприводное купе A110. Оно еще не поступило в свободную продажу и доступно только по предзаказам. Автомобиль оснащается вышеупомянутой 1,8-литровой турбочетверкой с отдачей в 252 л.с. и 320 Нм, которая работает в паре с семиступенчатым роботом Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. С таким агрегатом разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч.





Производитель гоночных и спортивных автомобилей Alpine начал работу в 1955 году, в 1973 году его купила Renault. Через 22 года производство «Альпин» прекратилось, а в 2010-х французы решили возродить марку. Первое купе A110 создавалось совместно с Caterham, но из-за разногласий отношения были разорваны.



