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В Астане в рамках дней культуры Атырауской области состоятся соревнования по байге

19 июля 2017, 16:37

Для участия в скачках допускаются по три скакуна от каждой из областей Казахстана и городов Астана и Алматы.

Спортивное мероприятие, которое пройдет 20 июля в рамках дней культуры Атырауской области в Астане на столичном ипподроме "Қазанат", обещает стать одним из самых зрелищных событий и достойным завершением культурной недели от нефтяного региона, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Для участия в скачках допускаются по три скакуна от каждой из областей Казахстана и городов Астана и Алматы. Атырауская область на правах хозяев турнира выставит пять скакунов.
Участники будут соревноваться в трех дистанциях - это Жорга байга на 5 километров, Куна байга на 7 километров и Аламан байга на 21 километр.

В ходе торжественного открытия скачек всех зрителей ждет немало интересного. Так, перед ними в торжественном шествии пройдут руководители Атырауской делегации, члены национальной сборной по конным видам спорта, беркутчи с птицами, охотники с собаками тазы и тобе, а также спортсмены сборных команд по казакша курес, тогыз кумалак и игре в асыки.

Украшением вечера обещает стать театрализованное представление "Номад", которое включит в себя показательные выступления каскадеров, а также продемонстрирует казахские национальные состязания на скакунах - кыз куу, садак ату и другие.

Общая программа будет выглядеть следующим образом:
18:00 Торжественное открытие скачек.
18:30 - 18:45 Жорга байга на 5 километров.
18:45 - 19:00 Кунан байга на 7 километров.
19:00 - 19:50 Аламан байга на 21 километр.
20:00 - 20:20 Награждение победителей.

Победителей скачек ждут специальные призы от Акимата Атырауской области и организационного комитета - медали, дипломы и денежные призы.

Иллюстративное фото с сайта: expo2017culture.kz

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