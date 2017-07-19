Как взимаются налоги с владельцев недвижимости

Сдавать в аренду недвижимость имеют право, как физические лица, в том числе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так и юридические лица, отметили в Управлении государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы, передает Zakon.kz.

Доход, полученный от сдачи в аренду имущества, относится к имущественному доходу физического лица. Сумма налога составляет 10% от суммы дохода. Главное в этом случае вовремя оплачивать налог не позднее 10 рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу, то есть 31 марта следующего года.

Как отметили в ДГД, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат налогоплательщики, которые используют труд наемных работников на постоянной основе, имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законами РК.

Согласно ст.157 Налогового кодекса РК, если размер дохода за календарный год для физического лица составляет 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, необходимо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, если налогоплательщик использует труд наемных работников, его доход выше 12 МЗП, ему необходимо зарегистрироваться в качестве ИП.

В соответствии со статьей 30 Предпринимательского кодекса, индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан РК, оралманов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.

Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет непосредственно в орган государственных доходов или через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Индивидуальный предприниматель при сдаче имущества в аренду может выбрать один из режимов исчисления и уплаты налогов - специальный налоговый режим на основе патента либо специальный режим на основе упрощенной декларации.

Если налогоплательщик выбрал режим работы по патенту, наличие кассового аппарата необязательно. Для тех, кто работает по упрощенной декларации, наличие кассового аппарата и выдача кассового чека обязательно. Согласно Налоговому кодексу индивидуальный предприниматель, работающий на основе упрощенной декларации, уплачивает налог в размере 3 % от суммы дохода. При выборе режима по патенту - отчисляемая налоговая сумма составляет 2 %.