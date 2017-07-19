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Израильтянка украла экспонаты Освенцима для своего арт-проекта

19 июля 2017, 16:49

Девушка понимала, что нарушает закон, но она была озабочена тем, сохранится ли память об ужасах лагеря после смерти последних бывших его узников.

Студентка из Израиля украла из музея Освенцима несколько экспонатов и сделал их частью своего арт-проекта в колледже, сообщает телеканал НТВ.

27-летняя Ротем Байдс посетила музей на месте концентрационного лагеря шесть раз и вынесла оттуда посуду, металлический болт, осколки стекла, землю, а также знак, запрещающий выносить экспонаты. Все эти вещи она представила в рамках своего выпускного проекта на факультете искусств колледжа Бейт-берл
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Как рассказала сама Байдс, она понимала, что нарушает закон, но она была озабочена тем, сохранится ли память об ужасах лагеря после смерти последних бывших его узников. Именно этому и был посвящен ее проект. Дедушка и две бабушки студентки были узниками этого концлагеря.

Узнав о кражах, музей Освенцима заявил о намерении подать иск против Байдс. Администрация колледжа закрыла выставку и вызвала студентку на дисциплинарную беседу.

Фото: www.ntv.ru

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