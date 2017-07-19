Израильтянка украла экспонаты Освенцима для своего арт-проекта

Студентка из Израиля украла из музея Освенцима несколько экспонатов и сделал их частью своего арт-проекта в колледже

27-летняя Ротем Байдс посетила музей на месте концентрационного лагеря шесть раз и вынесла оттуда посуду, металлический болт, осколки стекла, землю, а также знак, запрещающий выносить экспонаты. Все эти вещи она представила в рамках своего выпускного проекта на факультете искусств колледжа Бейт-берл 2





Как рассказала сама Байдс, она понимала, что нарушает закон, но она была озабочена тем, сохранится ли память об ужасах лагеря после смерти последних бывших его узников. Именно этому и был посвящен ее проект. Дедушка и две бабушки студентки были узниками этого концлагеря.



