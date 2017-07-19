Объемы выпуска продукции столичных предпринимателей увеличились на 55,8 %

С начала года в экономику города привлечено 358,6 млрд тенге инвестиций.

Акимат города Астаны подвел итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2017 года. Положительная динамика наблюдается во всех ключевых отраслях экономики , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Астаны.





Объемы выпуска промышленной продукции увеличились на 4,3%, в том числе в сфере машиностроения – на 85,7%, металлургии – на 78,9%.





С начала года в экономику города привлечено 358,6 млрд тенге инвестиций с ростом на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года.





В Астане уже введено 1,5 млн кв. м жилья, что на 33% превышает уровень 2016 года. В структуре общереспубликанского жилищного строительства на долю столицы приходится порядка 27,3%.





Существенные темпы роста наблюдаются в сфере малого и среднего бизнеса. Объемы выпуска продукции частного предпринимательства увеличились на 55,8%, по сравнению с прошлым годом. Сегодня в этой сфере работает 297,6 тысяч человек.





Согласно представленной статистике субъектами МСБ за первый квартал текущего года произведено продукции на общую сумму 797,6 млрд тенге, что превышает показатели прошлого года на 55,8%.





Среди регионов столичные предприниматели являются самыми эффективными. Так, в пересчете на одного занятого в МСБ объем выпуска продукции составил 2,7 млн тенге, что превышает республиканский показатель в 2 раза.





На данный момент в этой сфере работает более 61% всего занятого населения столицы. При подготовке к проведению ЭКСПО-2017 в сфере МСБ было создано 7708 рабочих мест. Объемы розничной торговли выросли на 10,1% и составили 481 млрд тенге.





На рынке труда столицы создано 9325 новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до 4,6% и является самым низким по всей республике. За счет развития реального сектора экономики поступления в местный бюджет увеличились на 16,2% и составили 119,7 млрд тенге. По итогам года будут достигнуты все целевые индикаторы развития.