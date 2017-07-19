Глава государства продлил полномочия Джаксыбекова до 2022 года
19 июля 2017, 16:56
С 2016 года он является руководителем Администрации Президента РК.
Глава государства Нурсултан Назарбаев продлил полномочия Джаксыбекова Адильбека – Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан до 26 июля 2022 года включительно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича – Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно.
Джаксыбеков Адильбек родился 26 июля 1954 года в Костанайская области в селе Бурли.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Всесоюзный государственный институт кинематографии, экономический факультет (1977-1982)
Экономист
· Факультет планирования промышленного производства при Московском институте народного хозяйства им. Плеханова (1987)
Переподготовка по специальности «организатор материально-технического снабжения»
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Акционирование государственных предприятий: пути формирования и развития» (1993);
·Почетный профессор Московской международной высшей школы бизнеса МИРБИС (03.2009)
Трудовой стаж:
·Старший бухгалтер-ревизор Госкино КазССР (1977);
· Заместитель директора, главный инженер Целиноградского облкинопроката (1978);
· Директор тароремонтной и лесотарной базы, начальник управления «Целинторг», заместитель начальника - начальник коммерческого центра «Целинглавснаб» (1983-1990);
· Генеральный директор коммерческой фирмы «Цесна» (1990-1992);
· Президент корпорации «Цесна» (1992-1996);
· Первый заместитель акима Акмолинской области (10.1996-12.1997);
· Председатель административного совета СЭЗ г. Астана (12.1997-12.2000);
· Аким г. Акмолы (Астана) (12.1997-16.06.2003);
· Министр индустрии и торговли Республики Казахстан (16.06.2003-12.2004);
· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (08.12.2004-23.01.2008);
· Советник Президента Республики Казахстан (23.01.2008-13.10.2008);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 11.11.2008-06.2009);
· Министр обороны Республики Казахстан (25.06.2009-04.2014);
·Государственный секретарь Республики Казахстан (02.04.2014-22.10.2014);
· Аким города Астаны (22.10.2014-06.2016);
· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (с 21.06.2016)
Фото: Вечерняя Астана
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