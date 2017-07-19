В Алматы ОПГ через соцсети и граффити на стенах домов распространяла наркотики

В Алматы разоблачена преступная группировка, рекламировавшая наркотики на стенах домов и в ночных клубах , передает , передает Zakon.kz





Несколько дней назад в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесен приговор в отношении ОПГ, распространявшей наркотики в городе. По данным суда, лидер группировки Муканов Магжан признан виновным по ст.262 ч.1 УК РК - создание и руководство организованной группой, 297 ч.4 - незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 300 ч.2 - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества группой лиц по предварительному сговору, и приговорен к 17 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Остальные 7 подсудимых были признаны виновными по ст.262 ч.2, 297 УК РК и получили по 16 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.





В ДВД Алматы сообщили подробности данного дела. Так, как отметила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек, преступная группировка состояла из 22 – 23-х-летних молодых людей, кто-то учился в колледжах и ВУЗах, кто-то из них ничем не занимался, не работал. Лидером ОПГ был 22-летний Магжан Муканов. В 2015 году он придумал схему распространения наркотических средств, и привлек к преступной деятельности знакомых, 7 молодых людей.





«За каждым членом ОПГ была закреплена определенная функция. «Работали» они на съемных квартирах, где фасовали пакеты с наркотиками. При этом непосредственно с покупателями преступники не контактировали. Продавали «товар» через социальные сети, плату за него получали посредством новых электронных технологий, на электронные кошельки. После чего делали так называемые «закладки» в тайниках, и сообщали о месте покупателю», - рассказала Азирбек.





О продаваемых наркотиках алматинцы могли узнать в общественных местах – реклама наркотиков распространялась посредством граффити на стенах домов, на визитках со специальной символикой, которые раздавали в кафе, клубах и других местах большого скопления молодежи.





Стоимость наркотиков, а это были разновидности гашиша и марихуаны, варьировалась от 3 до 5 тысяч тенге. За время своей преступной деятельности группировка заработала более 43 млн тенге.





Как отмечают в полиции, группировка длительное время была в разработке, велся сбор доказательств. Задерживать преступников начали в августе 2016 года после «контрольной закупки», проведенной сотрудниками УБН.





Данная история не единичный случай. Весной этого года в Алматы на стенах домов появились граффити с рекламой синтетических наркотиков. Внимание к этой проблеме привлекла алматинка Ольга Агапова . В МВД РК сообщили , что по данному факту ведутся проверочные работы, устанавливаются причастные к нанесению этих рисунков.



