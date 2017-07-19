В Казахстане введут электронное декларирование на таможне

В Казахстане введут электронное декларирование на таможне без подтверждающих документов. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Ернар Бакенов на круглом столе на тему: «Новый таможенный кодекс Республики Казахстан», сообщает МИА «Казинформ».

«Проект Таможенного кодекса Республики Казахстан включает в себя нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, а также устанавливает правоотношения, отданные на откуп национального нормотворчества. Главным отличием двух кодексов от действующего законодательства является принципиально новый подход к таможенному регулированию. Основным принципом нового таможенного регулирования является автоматизация бизнес-процессов на таможне. Мы внедряем электронное декларирование. Это означает, что декларирование будет осуществляться в электронном виде. При этом нет необходимости прикладывать какие-либо подтверждающие документы. Все необходимые сведения указываются в самой декларации. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например при технических сбоях», - сказал Бакенов, представляя законопроект.

По его словам, с принятием нового Кодекса появится возможность автоматического выпуска товаров. Информационная система таможенных органов без участия должностных лиц будет выпускать декларацию, если не были выявлены нарушения. Также в проекте нового Кодекса заложен механизм «единого окна», теперь таможенные органы не будут запрашивать у декларанта документы, которые могут быть ими получены из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия.

Как сообщил Бакенов, кроме акцента на информационные технологии, в Кодексе для участников внешнеэкономической деятельности появляется ряд возможностей, позволяющих им оптимизировать свои расходы. Вводится механизм авансовых платежей - декларант сможет уплатить всю причитающуюся сумму таможенных платежей без разбивки на пошлины, сборы и налоги. Система таможенных органов сама в дальнейшем их распределит по видам платежей. Это уменьшает риск возникновения задолженности или ошибочной уплаты. Все участники ВЭД смогут получить отсрочку по таможенным пошлинам и налогам. Если по каким-либо причинам декларант не сможет сразу рассчитаться с бюджетом по таможенным пошлинам и налогам, то государство дает ему право воспользоваться отсрочкой на месяц с уплатой процентов, а в отдельных случаях на шесть месяцев. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев без уплаты процентов. Это, к примеру, при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных.

Вице-министр также отметил, что для инвесторов расширили возможности выпуска товаров до подачи таможенной декларации. В рамках реализации инвестиционных проектов инвесторы смогут забирать к себе товары на основании заявления с последующей подачей декларации не позднее 10 числа следующего месяца. Данная норма распространяется теперь и на свободные склады, СЭЗы, таможенные процедуры переработки.