РИЦ «Онтустик» за полгода профинансировал около 2000 проектов

Вот уже восемь лет региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» оказывает финансовую поддержку предпринимателям Южно-Казахстанской области. На сегодня в каждом районе области можно увидеть результаты деятельности данной компании. Что касается цифр, до сегодняшнего дня были профинансированы 16 240 проектов на общую сумму 48,8 млрд. тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Это значит, что более 16 тысяч предпринимателей получили финансовую поддержку для создания и продвижения своего бизнеса. В рамках реализованных проектов создано 40 907 новых рабочих мест.





А в первом полугодии 2017 года РИЦ «ОҢТҮСТІК» вместе с дочерней организацией МФО «Ырыс» профинансировали 1 903 проекта на сумму 4,9 млрд. тенге. Это способствует открытию 3 994 новых рабочих мест.









56,3% профинансированных проектов направлено на развитие животноводства. В этом направлении оказана поддержка 941 проектам, которые составляют общую сумму 2,75 млрд. тенге. На проведение весенне-полевых работ и на развитие растениеводства профинансировано 894 проекта на сумму 1,7 млрд. тенге, а по тепличному хозяйству поддержку получили 41 проект на сумму 148,2 млн. тенге. Передано фермерам в лизинг сельскохозяйственная техника на сумму 128,2 млн. тенге.





Следует отметить, что компания отличается ряд преимуществами. Процентная ставка по кредитам в РИЦ «ОҢТҮСТІК» 7-8 %. Комиссии и дополнительные платежи отсутствуют. Для каждого предпринимателя индивидуально рассматривается гибкий график погашения кредитов. В залог принимаются саманные дома и недвижимость в сельской местности. Для удобства сельского населения во всех районных центрах работают региональные представители организации.



