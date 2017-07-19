РИЦ «Онтустик» за полгода профинансировал около 2000 проектов
19 июля 2017, 17:17
В рамках реализованных проектов создано 40 907 новых рабочих мест.
Вот уже восемь лет региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК» оказывает финансовую поддержку предпринимателям Южно-Казахстанской области. На сегодня в каждом районе области можно увидеть результаты деятельности данной компании. Что касается цифр, до сегодняшнего дня были профинансированы 16 240 проектов на общую сумму 48,8 млрд. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Это значит, что более 16 тысяч предпринимателей получили финансовую поддержку для создания и продвижения своего бизнеса. В рамках реализованных проектов создано 40 907 новых рабочих мест.
А в первом полугодии 2017 года РИЦ «ОҢТҮСТІК» вместе с дочерней организацией МФО «Ырыс» профинансировали 1 903 проекта на сумму 4,9 млрд. тенге. Это способствует открытию 3 994 новых рабочих мест.
56,3% профинансированных проектов направлено на развитие животноводства. В этом направлении оказана поддержка 941 проектам, которые составляют общую сумму 2,75 млрд. тенге. На проведение весенне-полевых работ и на развитие растениеводства профинансировано 894 проекта на сумму 1,7 млрд. тенге, а по тепличному хозяйству поддержку получили 41 проект на сумму 148,2 млн. тенге. Передано фермерам в лизинг сельскохозяйственная техника на сумму 128,2 млн. тенге.
Следует отметить, что компания отличается ряд преимуществами. Процентная ставка по кредитам в РИЦ «ОҢТҮСТІК» 7-8 %. Комиссии и дополнительные платежи отсутствуют. Для каждого предпринимателя индивидуально рассматривается гибкий график погашения кредитов. В залог принимаются саманные дома и недвижимость в сельской местности. Для удобства сельского населения во всех районных центрах работают региональные представители организации.
ТОО «Региональный инвестиционный центр «ОҢТҮСТІК», который финансирует проекты приоритетных отраслей экономики области по льготной ставке вознаграждения, было создано акиматом ЮКО в 2009 году.
Деятельность данного института развития играет ключевую роль в поддержке предпринимательства в сельской местности, в том числе в отдалённых районах. РИЦ «ОҢТҮСТІК» в основном финансирует проекты Карты индустриализации, а также по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и инновационные проекты. Таким образом, целевая ниша РИЦ «ОҢТҮСТІК» − проекты в сфере агробизнеса и проекты вошедшие в Карту индустриализации, которые для БВУ являются малопривлекательными, но в то же время относятся к приоритетным отраслям экономики области.
Миссия компании - содействие индустриально-инновационному, социально-экономическому развитию Южно-Казахстанской области путем осуществления финансирования в приоритетные отрасли экономики.
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