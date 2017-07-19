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В Йемене 20 человек пострадали в результате авиаударов коалиции

19 июля 2017, 17:21

Среди погибших есть женщины и дети из одной семьи.

В результате авиаудара в провинции Таиз на юго-западе Йемена погибли не менее 20 мирных жителей, сообщили в агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR), передает "Росбалт".
Отмечается, что число жертв не окончательное, а среди погибших есть женщины и дети из одной семьи. Также известно о множестве пострадавших.
«Сообщения об инциденте поступали во вторник вечером, и число жертв до сих пор уточняется, однако предварительные данные указывают на 20 погибших, в том числе женщин и детей», — гласит сообщение.
По данным AFP, удар нанес самолет действующей в Йемене коалиции во главе Саудовской Аравией, которая оказывает поддержку властям в борьбе против хуситов.

Фото: focus.ua

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