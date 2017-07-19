В Йемене 20 человек пострадали в результате авиаударов коалиции
19 июля 2017, 17:21
Среди погибших есть женщины и дети из одной семьи.
В результате авиаудара в провинции Таиз на юго-западе Йемена погибли не менее 20 мирных жителей, сообщили в агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR), передает "Росбалт".
Отмечается, что число жертв не окончательное, а среди погибших есть женщины и дети из одной семьи. Также известно о множестве пострадавших.
«Сообщения об инциденте поступали во вторник вечером, и число жертв до сих пор уточняется, однако предварительные данные указывают на 20 погибших, в том числе женщин и детей», — гласит сообщение.
По данным AFP, удар нанес самолет действующей в Йемене коалиции во главе Саудовской Аравией, которая оказывает поддержку властям в борьбе против хуситов.
Фото: focus.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869359-53e13d2172ec017b29fb690ceaa54e9d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...