В Йемене 20 человек пострадали в результате авиаударов коалиции

Среди погибших есть женщины и дети из одной семьи.

В результате авиаудара в провинции Таиз на юго-западе Йемена погибли не менее 20 мирных жителей, сообщили в агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR), передает передает "Росбалт"

Отмечается, что число жертв не окончательное, а среди погибших есть женщины и дети из одной семьи. Также известно о множестве пострадавших.

«Сообщения об инциденте поступали во вторник вечером, и число жертв до сих пор уточняется, однако предварительные данные указывают на 20 погибших, в том числе женщин и детей», — гласит сообщение.

По данным AFP, удар нанес самолет действующей в Йемене коалиции во главе Саудовской Аравией, которая оказывает поддержку властям в борьбе против хуситов.



