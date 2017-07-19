В Астане пьяный водитель, лишенный прав, сбил девушку и врезался в остановку
19 июля 2017, 17:34
Пока его арестовали на 20 суток. Назначены экспертизы, после которых будет дана квалификация произошедшему.
19 июля в 10.58 ч. по ул. Есенберлина водитель автомашины марки «Mitsubishi Sigma», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и на автобусную остановку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая 16-летняя девушка была госпитализирована множественными травмами.
На момент ДТП от водителя исходил запах алкоголя, он был доставлен в Центр медико-социальной реабилитации, где в присутствии двух понятых отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
"В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 613 ч. 7 КоАП РК (невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и направлен в административный суд. Судьей межрайонного специализированного суда Астаны назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток. Кроме того, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение и дана квалификация произошедшему", - отметили в полиции.
Как сообщили в полиции, в мае 2016 года данный 21-летний водитель Административным судом Астаны за пьяное вождение был лишен прав на три года.
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