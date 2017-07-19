Дело о госзакупках: суд вынес приговор участникам скандального тендера
19 июля 2017, 17:45
Согласно приговору, осуждены 11 человек.
Специализированным межрайонным Военным судом оглашен приговор в отношении ряда должностных лиц Министерства обороны РК, которые признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере от предпринимателей за признание их победителями в конкурсе государственных закупок по оказанию услуг по организации питания личного воинского состава в столовых воинских частей Вооруженных сил на период с августа по декабрь 2016 года, сообщает МИА «Казинформ».
Согласно приговору, осуждены 11 человек. К различным срокам лишения свободы приговорены бывшие сотрудники Министерства обороны, сотрудник Министерства финансов и 6 предпринимателей. В частности, один из самых больших сроков получил бывший заместитель начальника главного управления материально-технического обеспечения ВС РК подполковник Тулемис Жумказиев - он осужден на 12 лет колонии с конфискацией имущества. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.
«Жумказиева Тулемиса признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 366 часть 4 и назначить наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - огласил приговор судья Аскар Каиров.
Ещё пятерых предпринимателей (Толеутая Каримова, Дулата Асылбекулы, Сауле Сартаеву, Маю Молдабекову, Карлыгаш Сыздыкову и Айсару Медеуову) признали виновными в получении взяток. Они приговорены к срокам от двух до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, в январе текущего года было заведено судебное дело в отношении 5 сотрудников Министерства обороны и 6 предпринимателей. Рассказывая подробности дела, и.о. председателя Специализированного межрайонного военного суда по уголовным Баязид Дарибаев, отметил, что поводом к заведению дела стал скандальный конкурс по государственным закупкам в 2015 году.
«Суд установил, что Министерством обороны РК в 2015 году был проведен конкурс по госзакупкам, по итогам которого по различным мотивам были отклонены конкурсные заявки 27 коммерческих фирм, среди которых были и ТОО, фактическими руководителями которых являлись осужденные по данному делу - Сартаева, Молдабекова, Медеуова, Сыздыкова, Каримов и Асылбекулы. Решения конкурсной комиссии впоследствии были обжалованы поставщиками, не прошедшими конкурс. В связи с этим им удалось добиться через суд отмены решений итогов конкурса», - сказал он.
По его словам, руководители коммерческих фирм - Сартаева, Молдабекова, Сыздыкова, Медеуова, Асылбекулы, Каримов объединились с целью выигрыша в конкурсе любыми способами, в том числе путем дачи взяток в размере 12% от суммы заключенных договоров председателю конкурсной комиссии Жумказиеву, его заместителю Шарипову, а также другим должностным лицам военного ведомства и других государственных органов.
«В дальнейшем, Сартаева и другие предприниматели в ходе подготовке к конкурсу на различных его этапах передали в качестве взятки сотруднику бывшего Комитета финансового контроля Министерства финансов Ибадуллаеву I-Phone 6 стоимостью 255 тысяч тенге, а также 30 тысяч долларов США. Сотруднику главной финансовой инспекции ВС РК Тлеубаеву 5 тысяч долларов США. Сотрудник главной финансовой инспекции Министерства обороны РК Гапиров из общей суммы 69 млн 785 тысяч 294 тенге, предназначавшейся в качестве взятки ему, Жумказиеву и Шарипову, получил сумму в размере 2 млн 967 тысяч тенге», - рассказал он.
Приговор чиновникам оборонного ведомства страны и предпринимателям в данный момент еще не вступил в законную силу. Осужденные могут его обжаловать в судебном порядке.
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