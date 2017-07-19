Дело о госзакупках: суд вынес приговор участникам скандального тендера

Ещё пятерых предпринимателей (Толеутая Каримова, Дулата Асылбекулы, Сауле Сартаеву, Маю Молдабекову, Карлыгаш Сыздыкову и Айсару Медеуову) признали виновными в получении взяток. Они приговорены к срокам от двух до четырёх лет лишения свободы.



