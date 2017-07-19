Мадонна добилась запрета на продажу ее личных вещей с аукциона

При этом всего к продаже готовились 120 вещей.

Певица Мадонна заявила, что ее личные вещи, недавно выставленные на аукцион, были украдены ее бывшей подругой Дарлин Луц, когда та помогала ей с переездом , сообщает , сообщает "Росбалт"

Возмущенная певица обратилась в суд Нью-Йорка с требованием запретить аукционному дому продажу ее нижнего белья, фото со стриптизером, письма от покойного репера Тупака и еще почти 20 «лотов». При этом всего к продаже готовились 120 вещей.

По данным газеты New York Daily News, в своем письме 20-летней давности Тупак писал Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере. Музыкант просит у Мадонны прощения и добавляет: «Я ни в коем случае не хотел причинять тебе боль». Два года назад звезда поп-музыки призналась, что у нее действительно был роман с Тупаком, но не раскрыла подробностей.

Письмо Тупака датировано 15 января 1995 года — то есть он написал его, отбывая тюремное заключение в тюрьме штата Нью-Йорк, куда попал по обвинению в изнасиловании. Через полтора года, в сентябре 1996-го, музыкант был застрелен в Лас-Вегасе. Убийство остается нераскрытым.

8 июля письмо было выставлено на аукционе со стартовой ценой $100 тыс.



