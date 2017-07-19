За непристойные жесты дисквалифицировали главного тренера "Кайрата"

Они могли спровоцировать беспорядки на стадионе во время и после окончания матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решения дисквалифицировать главного тренера футбольного клуба «Кайрат» Кахабера Цхададзе на два матча с выплатой штрафа в размере 300 тысяч тенге , сообщает , сообщает Sports.kz





Данный факт Контрольно-дисциплинарным комитетом ФФК был рассмотрен на основании пункта 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента ФФК (с изменениями и дополнениями), который гласит:





«КДК вправе самостоятельно инициировать рассмотрение дел на основании материалов СМИ и иных материалов, полученных из общедоступных источников, в том числе выявленных на основании видеоматериалов и иных объективных материалов».





В ходе просмотра видеоматериала данного матча, КДК пришел к выводу, что недостойные и оскорбительные жесты в адрес зрителей со стороны Кахабера Цхададзе могли спровоцировать беспорядки на стадионе во время и после окончания матча.





«В соответствии со статьей 122 ДР ФФК, дисквалифицировать главного тренера команды «Кайрат» Кахабера Цхададзе на два матча и применить к нему санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» - за провокацию зрителей. Сроком начала дисквалификации Кахабера Цхададзе определить 10 июля 2017 года», - говорится в принятом решении.



