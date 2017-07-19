В РК отмечено увеличение пресечения тяжких коррупционных преступлений

19 июля состоялась коллегия Национального бюро по противодействию коррупции по итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро.





Заседание прошло под руководством Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кожамжарова Кайрата Пернешовича с участием личного состава центрального аппарата и территориальных подразделений.





В целом, отмечено увеличение числа пресеченных тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, а также фактов взяточничества.





Возросло количество уголовных дел, направленных в суд. С целью быстрого и полного раскрытия преступления активно применяется институт согласительного производства. Число досудебных расследований, завершенных в порядке заключения процессуального соглашения увеличилось в 2 раза.





С основным докладом о результатах работы Антикоррупционной службы выступил ее руководитель Талгат Татубаев.





На коллегии были обозначены приоритетные направления и задачи на предстоящий период.





Председатель Агентства Кайрат Кожамжаров подчеркнул, что главным критерием оценки работы органа остается доверие населения.





В этом аспекте особое значение отводится работе с обращениями граждан. Их качественное и своевременное рассмотрение в числе основных задач офицеров антикоррупционной службы.





Необходимо обеспечить максимальное возмещение причиненного ущерба путем применения всех инструментов правового воздействия.





При выявлении и расследовании фактов коррупции важным приоритетом является защита конституционных прав граждан.





Важно исключить любые риски, которые могут привести к необоснованному вовлечению граждан в орбиту уголовного преследования.





Кайрат Кожамжаров отметил, что ключевая роль в антикоррупционной политике отводится превенции.





Необходимо продолжить работу по выявлению источников коррупции, с внесением рекомендаций по их устранению.





В рамках уголовных дел тщательному мониторингу должны быть подвергнуты все правовые акты и внутренние документы госорганов, функции и полномочия должностных лиц.





Конечный результат должен быть направлен на исключение «лазеек» для коррупции.





Особое внимание Председатель уделил чистоте собственных рядов и соблюдению Этического кодекса личным составом.





По итогам коллегии даны конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию работы Антикоррупционной службы.



