Двойника Дмитрия Медведева обнаружили в автобусе
19 июля 2017, 18:45
Как часто он ездит в общественном транспорте – никому не известно.
Мужчина похожий на премьер-министра России Дмитрия Медведева привлек внимание пассажиров рейсового автобуса. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
"Когда я его увидела в салоне автобуса, то просто опешила. Но потом поняла, что и рост не тот, и весовая категория тоже, нос другой… Но похож очень!", - рассказала местная жительница Ольга Карабутова.
Встретить двойника российского премьера можно в автобусе № 471, сообщением Расторгуево – Москва. Правда, как часто он ездит в общественном транспорте – никому не известно.
Фото: "Подмосковье сегодня".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869372-0f1da6ee5cd885718d10a40fb04f65b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...