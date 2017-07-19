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Двойника Дмитрия Медведева обнаружили в автобусе

19 июля 2017, 18:45

Как часто он ездит в общественном транспорте – никому не известно.

Мужчина похожий на премьер-министра России Дмитрия Медведева привлек внимание пассажиров рейсового автобуса. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

"Когда я его увидела в салоне автобуса, то просто опешила. Но потом поняла, что и рост не тот, и весовая категория тоже, нос другой… Но похож очень!", - рассказала местная жительница Ольга Карабутова.

Встретить двойника российского премьера можно в автобусе № 471, сообщением Расторгуево – Москва. Правда, как часто он ездит в общественном транспорте – никому не известно.

Фото: "Подмосковье сегодня".

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