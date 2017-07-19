EXPO 2017: анонс мероприятий на 20 июля

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, 20 и 21 июля 2017 года в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится форум «Энергия будущего».

Основная тема форума «Социо-экономика новой энергетической модели».

В течение конференций ведущие промышленные и финансовые эксперты встретятся с целью укрепить транснациональное сотрудничество, разработать новые механизмы и выделить будущие решения энергетического рынка для стран с низким уровнем выбросов углерода.

Ведущим четвертой конференции станет Д-р Бен Калдекотт, британский специалист по вопросам окружающей среды, экономист, директор Программы устойчивого финансирования Школы предпринимательства и окружающей среды Оксфордского университета.





Начало регистрации участников в 09:00.





C 20 по 23 июля в Амфитеатре ЭКСПО-2017 состоится серия классических концертов фольклорно-этнографического оркестра «Отырар Сазы» им. Тлендиева под названием “Новая жизнь традиций”.





Культурное мероприятие будет проходить под руководством режиссера Алексея Франдетти.





В первой части мероприятия под названием “Смелость”, оркестр исполнит произведения великих казахстанских композиторов Нургисы Тлендиева и Латифы Хамиди. Во второй части, артисты представят симфоническую сюиту "Шахерезада" вместе с постановкой руководителя Имперского Русского Балета Гедиминаса Таранды.





Также, запланиравана концертная программа с участием лучших солистов Казахстана и неожиданная коллаборация с создателями современной музыки I Fly.





Отметим, что Академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н.Тлендиева, дает возможность познакомиться с богатейшим собранием казахских национальных музыкальных инструментов. Помимо домбры и кобыза в оркестре «Отрар сазы» звучат древние инструменты – жетыген, шертер, шан-кобыз, мес-кобыз, сырнай и саз-сырнай, сыбызгы, а также ударные инструменты – асатаяк, дауылпаз, туяк-тас, конырау, кайрак.





Начало мероприятия в 21:30.

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