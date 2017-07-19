Аким Акмолинской области поручил ввести в эксплуатацию бездействующую ГРС в селе Жибек жолы

Аким области поручил незамедлительно решить данную проблему и взял на личный контроль дальнейшую реализацию этого проекта.

Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин ознакомился со сложившейся ситуацией на неработающей газораспределительной станции в селе Жибек жолы Аршалынского района, сообщает пресс-служба акима области.





Отметим, что объект был построен в 2014 году, однако в эксплуатацию введен не был. Всего в рамках реализации данного проекта планировалось охватить газоснабжением 829 домов села Жибек жолы.





Как разъяснил акиму области заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаев, на сегодняшний день данный объект находится на балансе в районном отделе ЖКХ и проблема в том, что нет специализированных компаний, желающих взять в доверительное управление станцию. «Дважды тендер не состоялся по причине отсутствия заявок»,- сказал Д. Куанышбаев.





В свою очередь глава региона отметил, что государство потратило более 1,8 млрд. тенге на строительство данной газораспределительной станции и неправильно, что она не работает почти три года.





Осмотрев станцию, аким области поручил незамедлительно решить данную проблему и взял на личный контроль дальнейшую реализацию этого проекта.





Добавим, ГРС в селе Жибек жолы построена как «пилотный проект» по газификации населенных пунктов сжиженным газом. Однако, объект в эксплуатацию так и не ввели.



