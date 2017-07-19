Из ЮКО на выставку ЭКСПО отправился караван сельскохозяйственной продукции

22-23 июля текущего года в городе Астана состоится ярмарка с участием сельскохозяйственной продукции Южно-Казахстанской области, посвященная международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». В связи с этим, сегодня в Астану отправился караван, груженный продукцией сельского хозяйства. Эта четвертая по счету ярмарка южноказахстанских дехкан, сообщает пресс-служба акима области.





На этот дехкане области представят гостям и жителям столицы 420 тонн продукции на сумму 171 млн.тенге. Отечественная продукция на выставке Экспо будет предоставлена жителям и гостям столицы в виде ярмарки. В целом, Южно-Казахстанская область в рамках международной выставки планирует провести подобные ярмарки еше шесть раз.





На данную ярмарку хлеборобы отправляют в основном, овощные, плодово-ягодные и бахчевые культуры. Потому что в июльскую жару эти продукты пользуются высоким спросом. Гости столицы попробуют вкусные дыни и арбузы Шардары, яблоки Тюлькубаса и сарыагашские помидоры. Кроме того, у крестьян будет возможность не только продать свою продукцию, они также смогут посетить мероприятие международного значения.





Следует отметить, в этом году посевная площадь в области увеличилась на 11,4 тыс. га, тем самым составив 800,2 тыс.га. В том числе, на 35,3 тыс.га посажены овощи, картофеля - 13,3 тыс.га, бахчевые культуры – 57 тыс.га.





В текущем году благодаря благоприятному климату южноказахстанские аграрии собирают богатый урожай. В частности, до сегодняшнего дня по области собрано 576,7 тыс. тонн овощей, 352,2 тыс. тонн бахчевых культур и 105,5 тыс. тонн картофеля. Собранные продукты, наряду с другими областями нашей страны экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья.







