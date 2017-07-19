В Польше водитель откупился от полицейских пачкой печенья

Оба полицейских признали свою вину и выступили за назначение им наказания в виде условного лишения свободы на 3 года.

Польская прокуратура предъявила обвинения двум сотрудникам полиции, подозреваемым во взяточничестве, в одном из случаев они согласились не штрафовать водителя, предложившего им в качестве взятки пачку печенья. Об этом сообщает агентство PAP, передает Об этом сообщает агентство PAP, передает РИА Новости





По данным агентства, полицейским из Великопольского воеводства на западе страны предъявлены обвинения по пяти статьям, связанным с превышением полномочий и получением имущественной выгоды.





По словам представителя окружной прокуратуры в Конине Марека Каспшака, речь идет о событиях 2016 года. По его словам, полицейские в одном из случаев согласились не штрафовать водителя и не лишать его прав в обмен на пачку печенья за 20 злотых (около 300 рублей).





Сообщается, что оба полицейских признали свою вину и выступили за назначение им наказания в виде условного лишения свободы на 3 года, штрафа и пятилетнего запрета на работу, связанную с обеспечением безопасности. Свою вину признал и водитель, подкупивший стражей порядка печеньем, он попросил приговорить себя к году условного заключения и штрафу.



