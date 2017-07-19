В Польше водитель откупился от полицейских пачкой печенья
19 июля 2017, 20:15
Оба полицейских признали свою вину и выступили за назначение им наказания в виде условного лишения свободы на 3 года.
Польская прокуратура предъявила обвинения двум сотрудникам полиции, подозреваемым во взяточничестве, в одном из случаев они согласились не штрафовать водителя, предложившего им в качестве взятки пачку печенья. Об этом сообщает агентство PAP, передает РИА Новости.
По данным агентства, полицейским из Великопольского воеводства на западе страны предъявлены обвинения по пяти статьям, связанным с превышением полномочий и получением имущественной выгоды.
По словам представителя окружной прокуратуры в Конине Марека Каспшака, речь идет о событиях 2016 года. По его словам, полицейские в одном из случаев согласились не штрафовать водителя и не лишать его прав в обмен на пачку печенья за 20 злотых (около 300 рублей).
Сообщается, что оба полицейских признали свою вину и выступили за назначение им наказания в виде условного лишения свободы на 3 года, штрафа и пятилетнего запрета на работу, связанную с обеспечением безопасности. Свою вину признал и водитель, подкупивший стражей порядка печеньем, он попросил приговорить себя к году условного заключения и штрафу.
Фото: Flickr / sweetbeetandgreenbean.
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