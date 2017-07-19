Британские власти перенесли срок повышения пенсионного возраста на 7 лет
19 июля 2017, 20:33
В 2013 году правительство Великобритании решило в дальнейшем постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни.
Власти Великобритании с 2037 года повысят пенсионный возраст до 68 лет, об этом заявил министр труда и пенсий Дэвид Гоук, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.
"По мере того, как средняя продолжительность жизни продолжает расти, и количество людей, получающих государственную пенсию, увеличивается, нам нужно быть уверенными в том, что мы располагаем справедливой и надежной системой, отражающей современную жизнь и работающей для будущих поколений, — заявил Гоук, выступая в парламенте.
До этого провести повышение пенсионного возраста планировалось на семь лет позже, однако теперь министр заявил, что переход к новым правилам начнется в период с 2037 по 2039 годы.
Как пишет The Guardian, в 2013 году правительство Великобритании решило в дальнейшем постепенно увеличивать пенсионный возраст в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни. Тогда власти объяснили это намерением предотвратить растущие в связи с этим расходы.
Фото: AFP 2017 / Justin Tallis.
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